همایش "نماز جمعه بصیرت آفرین" در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه گناباد در این همایش که در سالن شهید کفایی و با حضور رابطین فرهنگی و یاوران آدینه" تشکل دانش آموزی" برگزار شد اظهار داشت: حضور دانش آموزان در نماز جمعه و پیوند فرزندان با قرآن باعث جذب آنان به دین می شود.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب گفت: باید ارزشهای دینی را خود ما در وهله اول رعایت کنیم بعد دیگران را به انجام و رعایت آنها دعوت کنیم.

وی افزود: در آدینه، حضور دانش آموزان در نماز جمعه و پیوند فرزندان با قران باعث جذب آنان به دین می شود و باعث این می شود که رنگ خدایی بگیرند که در پیشرفت و موفقیت آنان موثر است.

صادقی افزود: ثواب تبلیغ مسائل دینی و نماز به اندازه تمام ثروتهاست.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد نیز در این همایش گفت: از 3 سال قبل تشکل یاوران آدینه با عضویت دانش آموزان و رابطین فرهنگی شروع شد.

علی قنبری افزود: ترویج حضور دانش آموزان و فرهنگیان در نماز جمعه، برگزاری مسابقات در سطح مدارس، شرکت در نماز جمعه نصب تبلیغات توسط مدارس در محل نماز جمعه و استفاده از مطالب در سایت یاوران آدینه از جمله اقدامات این تشکل بوده است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از یاوران آدینه در کنکور موفق بوده اند به طوریکه در رشته های بالای درسی ادامه تحصیل می دهند.

قرائت قران قبل از نماز و استفاده از دانش آموزان در بحث اذان و اقامه از جمله پیشنهادات برای ادامه کار بود.

در ادامه اجرای سرود توسط دانش آموزان یکی از مدارس گناباد انجام شد و با اهدای لوح و هدایایی از یاوران آدینه سال قبل تجلیل به عمل آمد.