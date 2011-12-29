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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

"هالک" علاقمند است به چلسی بپیوندد

"هالک" علاقمند است به چلسی بپیوندد

مهاجم تیم فوتبال پورتو علاقمند است به تیم فوتبال چلسی با مربیگری "آندره ویلاس بوآس"بپیوندد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هالک از زمان حضور مربی پرتغالی در استمفوردبریج بارها از سوی باشگاه انگلیسی مورد توجه واقع شده است. مدیربرنامه‌های این مهاجم برزیلی از علاقمندی "ویلاس بوآس" برای جذب این بازیکن خبر داده است.

"تئودور فونسکا" در گفتگو با "ابولا" اظهار داشت: هالک به چلسی برود؟ هیچ چیزی بعید نیست. البته غرامت فسخ قرارداد این بازیکن با پورتو 100 میلیون یورو است و باشگاه‌ها باید در این خصوص با یکدیگر به توافق برسند.

هالک 25 ساله از سوی منچسترسیتی هم مورد توجه واقع شده ضمن اینکه پاریسن ژرمن هم برای جذب وی ابراز علاقه کرده است. قرارداد هالک با پورتو تا سال 2016 اعتبار دارد.

کد مطلب 1496112

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