اجرای طرح اتصال ایستگاه بازیافت جنوب تهران به شبکه فاضلاب شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر جعفری گفت: با هدف کاهش یافتن معضلات زیست محیطی اتصال ایستگاه بازیافت به شبکه فاضلاب شهری در منطقه 17 اجرا می شود.

وی افزود: اتصال فاضلاب ایستگاه به سیستم فاضلاب شهری، معضلات زیست محیطی ناشی از فاضلاب محل اسکان کارگری، ساختمانهای اداری و رخت‌شوی خانه ایستگاه بازیافت را کاهش می دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه الزامات و استانداردهای زیست محیطی رعایت شده است، بیان داشت: عملیات اتصال فاضلاب ایستگاه به سیستم فاضلاب شهری از پروژه‌های مهم در حذف و کاهش آلودگیهای آب و خاک به شمار می‌رود که این فعالیتها مطابق با استاندارهای زیست محیطی و در راستای رعایت استانداردهای زیست محیطی اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین عملیات ارتقای سیستم پردازش ایستگاه بازیافت ادامه دارد و به زودی پسماندهای خشک منطقه نیز به صورت مکانیزه جمع آوری می شوند.