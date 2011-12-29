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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

اجرای طرح اتصال ایستگاه بازیافت جنوب تهران به شبکه فاضلاب شهری

اجرای طرح اتصال ایستگاه بازیافت جنوب تهران به شبکه فاضلاب شهری

تهران - خبرگزاری مهر: معاون امور شهر و فضای سبز منطقه 17 تهران از اجرای طرح اتصال ایستگاه بازیافت جنوب تهران به شبکه فاضلاب شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر جعفری گفت: با هدف کاهش یافتن معضلات زیست محیطی اتصال ایستگاه بازیافت به شبکه فاضلاب شهری در منطقه 17 اجرا می شود.

وی افزود: اتصال فاضلاب ایستگاه به سیستم فاضلاب شهری، معضلات زیست محیطی ناشی از فاضلاب محل اسکان کارگری، ساختمانهای اداری و رخت‌شوی خانه ایستگاه بازیافت را کاهش می دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه الزامات و استانداردهای زیست محیطی رعایت شده است، بیان داشت: عملیات اتصال فاضلاب ایستگاه به سیستم فاضلاب شهری از پروژه‌های مهم در حذف و کاهش آلودگیهای آب و خاک به شمار می‌رود که این فعالیتها مطابق با استاندارهای زیست محیطی و در راستای رعایت استانداردهای زیست محیطی اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین عملیات ارتقای سیستم پردازش ایستگاه بازیافت ادامه دارد و به زودی پسماندهای خشک منطقه نیز به صورت مکانیزه جمع آوری می شوند.

کد مطلب 1496116

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