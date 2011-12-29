ثبت نام از متقاضیان دریافت دبپلم آتش نشانی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی شفیعی در این باره اظهارداشت: سازمان آتش نشانی براساس تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش و آیین مصوب در نظر دارد نسبت به ثبت نام از افراد واجد شرایط شرکت در آزمون ادواری سال 1391 در رشته مهارت آتش نشانی، ایمنی و برگزاری آزمون مذکور در اول اردیبهشت ماه سال آینده اقدام کند.



وی در خصوص زمان ثبت نام در این آزمون افزود: علاقمندان برای شرکت در هشتمین دوره آزمون مهارت آتش نشانی می توانند از 10 تا 20 دی ماه سال جاری در ساعت اداری به جهاد دانشگاهی واحد قزوین واقع در خیابان خیام شمالی، جنب بانک ملت مراجعه کنند.



شفیعی یکی از مهم ترین مدارک لازم برای ثبت نام در این آزمون را ارائه معرفی نامه یا گواهی گذراندن واحدهای درسی مبنی بر دریافت دیپلم کار و دانش تا پایان سال 1391 از آموزش و پرورش یا آموزشگاه محل تحصیل متقاضیان اعلام کرد.

وی یادآور شد: معرفی نامه صرفاً باید از سوی آموزشگاه ها، نواحی و بخش های مربوط به آموزش و پرورش استان قزوین صادر شده باشد و از متقاضیانی که خارج از محدوده استان قزوین معرفی نامه ارائه کنند ثبت نام به عمل نخواهد آمد.



مدیرعامل آتش نشانی قزوین بیان کرد: هشتمین دوره آزمون ادواری مهارت آتش نشانی به صورت نیمه حضوری برگزار می شود و متقاضیان باید طبق برنامه تعیین شده در کلاس های مربوط که از اواخر دی ماه سال جاری تا نیمه اول فروردین سال آینده تشکیل می شود شرکت کنند.



وی تصریح کرد: آن دسته از متقاضیانی که جهت شرکت در آزمون ثبت نام کرده اما از حضور در کلاس ها خودداری کنند اجازه شرکت در آزمون را نخواهند داشت.



شفیعی اظهارداشت: آزمون مهارت آتش نشانی در دو بخش تئوری و عملی اجرا می شود و شرکت کنندگان باید در هر دو بخش نصاب نمره قبولی را کسب کنند تا موفق به دریافت گواهینامه مربوط شوند.



وی زمان برگزاری آزمون تئوری را اول اردیبهشت سال 1391 اعلام کرد و گفت: آزمون عملی نیز 10 روز پس از اعلام نتایج آزمون تئوری برگزار خواهد شد.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین با اشاره به این که گواهینامه پذیرفته شدگان در آزمون ادواری آتش نشانی اوایل تیرماه سال آینده ارائه خواهد شد افزود: این گواهینامه معادل 47 واحد درسی محسوب می شود و دارندگان آن می توانند با گذراندن بقیه واحدهای درسی در مدارس بزرگسالان موفق به دریافت دیپلم آتش نشانی شوند.