بهتر بود اصلاح طلبان با تابلو می آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده تهران که صبح روز پنجشبه در ستاد انتخابات کشور برای ورود به مجلس نهم ثبت نام کرد، در جمع خبرنگاران به سئوالات آنان پاسخ داد.

وی اعلام کرد از حوزه انتخابیه تهران و به طور مستقل کاندیدا خواهد شد و برایش فرقی نمی کند که در کدام لیست قرار گیرد و هر گروه و جریانی که مایل باشد می تواند اسم او را در لیست قرار دهد. اما در نهایت علی مطهری اعلام کرد که حضور در جبهه متحد برای او ارجحیت دارد.

از مطهری درباره گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره فتنه 88 جویا شدند که پاسخ داد: این گزارش یک طرفه بود همین که ما به طرف مقابل اجازه پاسخگویی نمی دهیم دلیل این است که این گزارشات از اتقان کامل برخوردار نیست.

وی ادامه داد اگر قرار باشد این گزارش ها را بپذیریم باید گزارش احمد شهید درباره حقوق بشر ایران را نیز بپذیریم در حالیکه ما نسبت به گزارش احمد شهید انتقاد داریم.

مطهری مجددا گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 یک طرفه و تعصب آلود بود و بیش از آنکه گزارش کمیسیون اصل 90 باشد گزارش شخص آقای فدایی بود من با این کارها مخالفم و از هیئت رئیسه مجلس گله دارم که چرا اجازه قرائت چنین گزارشی را داد.

خبرنگاران از نظر مطهری درباره عملکردش از مجلس هشتم جویا شدند که پاسخ داد: عملکردم متوسط بوده اگر سئوال از رئیس جمهور مطرح شود که البته نشانه های آن وجود دارد به خودم نمره 15 می دهد اما اگر انجام نشود نمره کمتری می دهم.

وی دلیل آمدنش برای حضور در مجلس نهم را طرح های بر زمین مانده عنوان کرد و گفت: طرح های مختلفی در مجلس هشتم وجود داشت که متاسفانه به دلایلی به انجام نرسید از جمله طرح تاسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر بود که شروع کردیم اما با موانعی برخورد کردیم و به سرانجام نرسید و همینطور طرح ساماندهی تعطیلات کشور که نتوانستیم آن را تصویب کنیم.

مطهری ادامه داد: در بعد نظارتی نتوانستیم دولت را در ذیل قانون قرار دهیم و مجلس ناظر بر دولت نبود. در برخی موارد مجلس هشتم خوب عمل کرد از جمله استیضاح کردان؛ در بحث استیضاح وزیر اقتصاد خوب وارد شد اما آن را خوب تمام نکرد در مجموع عملکرد مجلس هشتم متوسط بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در مجلس هشتم تهدید به استعفا کردید اما مجددا برای ثبت نام در مجلس نهم حاضر شده اید علت چیست گفت: استعفایم برای این بود که اهرم فشاری باشد تا سئوال از رئیس جمهور به جریان افتد این اختیار نمایندگان است که استعفا دهند. من از این اختیار استفاده کردم و موثر هم بود. هم اکنون سئوال از رئیس جمهور به کمیسیون ها ارجاع شده و انشاءالله که به سرانجام رسد.

وی ادامه داد: مشکل کشور ما قانون گریزی است. با دولتی مواجه هستیم که اهمیتی برای قانون قائل نیست و هر چه صلاح بداند انجام می دهد. اگر مجلس بتواند دولت را ذیل قانون قرار دهد و اعتدال و عقل گرایی را رواج دهد فضای سیاسی معتدل و معقول در کشور ایجاد می شود و به وحدت ملی می رسیم.

مطهری گفت: فکر می کنم بسیاری از تهدیدات اقتصادی و نظامی در کشور دفع خواهد شد اما اگر روش فعلی را ادامه دهیم و بخواهیم افراد و گروه ها را از قطار انقلاب پیاده کنیم و بگوییم ما انقلابی واقعی هستیم و باقی منحرف هستند و از نظام خارج شده اند به بن بست می رسیم. لذا از مردم هم درخواست می کنیم به طور فعال در انتخابات شرکت کنند اگر مشارکت در انتخابات در سطح پایین باشد گروه های تندرو پیروز می شوند در صورت مشارکت بالا گروه های معتدل و عقل گرا وارد مجلس می شوند و مجلس قوی تری خواهیم داشت.

وی درباره مواضع اخیر اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات گفت: اصلاح طلبان باید با تابلوی خود در انتخابات شرکت می کردند این منجر به افزایش مشارکت مردم می شد آنها نباید مطالبات خود از انتخابات گذشته را با انتخابات آینده پیوند بزنند و نباید انتخابات آینده را مشروط کنند اگر مدعی هستند به آنها ظلم شده حق خود را از راه های دیگر دنبال کنند و در انتخابات مجلس فعال شرکت کنند این به نفع آنها خواهد بود. حتی می توانند مطالبات خود را از طریق مجلس نهم دنبال کنند. من با این وضعیت که نه انتخابات را تحریم کردند ونه مشارکت فعال دارند موافق نیستم.

مطهری در پاسخ به این سئوال که چقدر ادعای اصلاح طلبان در برآورده شدن مطالباتشان به حق می دانید گفت: برخی از مطالبات اصلاح طلبان به حق است و برخی تندروی هایی نسبت به آنها شده است.