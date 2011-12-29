بلوار اصلی و ورودی شهر ورامین به نام "حماسه نهم دی" نام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راشدی گفت: به مناسبت دومین سالگرد این حماسه عظیم مردمی، بلوار اصلی و ورودی شهر ورامین به نام "بلوار حماسه نهم دی" نامگذاری شد.

وی افزود: مردم ورامین از پیشتازان انقلاب اسلامی بوده ودرخلق حماسه های عظیم مردمی در حمایت از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران پیشتاز وحماسه آفرین بوده اند.

این مسئول بیان کرد: خلق حماسه قیام مردمی در 15خرداد سال 1342و قیام 10دی سال 1357 در حمایت از رهبری و انقلاب اسلامی و تقدیم شهدای گرانقدر از جمله این افتخارات است.

وی افزود: حضور در تمامی صحنه های بعد از انقلاب اسلامی از جمله دفاع مقدس، مردم این دیار سنگ تمام گذاشتند و با خلق حماسه مردمی نهم دیماه سال 1388ثابت کردند در حمایت از مرجعیت و ولایت همچنان از جمله السابقون هستند.

راشدی گفت: در راستای ثبت و ماندگاری این حماسه فراگیر و یادآوری همیشگی آن، بلوار اصلی و ورودی شهر ورامین از میدان حضرت ولیعصر(عج) تا صادقعلی به نام "بلوار حماسه نهم دی" نامگذاری و تابلوهای مربوطه آن نیز نصب شد.