تهدید به افشاگری دستورالعمل جبهه غرب است /تندروی محکوم است

حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم ایجاد تفاهم بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری اظهار داشت: حضور جبهه پایداری در عرصه سیاسی کشور ظرفیت تازه‌ای است و ما از بدو تاسیس این جبهه از آن استقبال کردیم.



وی اضافه کرد: این جبهه از نوع جریان اصولگرایی محسوب می‌شود اما این دیدگاه وجود ندارد که حرکت‌های همه اعضای جبهه مورد قبول باشد کما اینکه دبیر جبهه پایداری به این نکته اشاره کرد که معلوم نیست از انحراف و خطا مصون باشند.



تندروی محکوم است



ذاکری با بیان اینکه تندروی در هر دو طرف محکوم است، گفت: علما و بزرگان دین در رأس محکوم کردن تندوری هستند.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قم وجود اختلاف سلیقه در بین اصولگرایان را امری طبیعی دانست و تاکید کرد: اختلاف سلیقه طبیعی است اما اینکه کسی از هر دو طرف اقدامی کند که در زمین حریف بازی کند قابل قبول نیست.



وی ادامه داد: اختلاف سلیقه‌های نباید به گونه‌ای باشد که در زمین حریف بازی کنیم، در غیر این صورت به دشمنان در تکمیل پازل آنها کمک می‌شود.

در زمین حریف بازی نکنید

ذاکری افزود: برخی مواقع هدف ما پسندیده و خوب است اما ثمره و نتیجه آن بازی کردن در زمین حریف و تکمیل پازل دشمنان است.



وی با بیان اینکه دشمنان برای انتخابات مجلس برنامه‌ریزی زیاد انجام دادند، تصریح کرد: دشمنان از تمام تلاش خود برای احیای فتنه، تشدید اختلاف بین اصولگرایان و... به کار می‌گیرند.



وی تشویق برای فراهم کردن زمینه افشاگری را در مسیر توطئه‌های دشمنان دانست و تاکید کرد: خیلی‌ها تهدید به افشاگری می‌کنند که این جزو دستورالعمل جبهه غرب است تا به تقابل نیروهای نظام دامن بزنند.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قم بیان داشت: ثمره تهدید به افشاگری چیز جز بدبینی مردم به مسئولان و نظام نخواهد بود.



تضعیف سران سه قوا خط قرمز جریان اصولگرایی



ذاکری با تاکید بر لزوم حفظ جایگاه سران سه قوا تاکید کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند جایگاه سران سه قوا باید حفظ شود تا اعتماد مردم نسبت به نظام زدوده نشود.



وی تقویت روح اتحاد را مهم دانست و افزود: ما سران سه قوا را نقد می‌کنیم اما تضعیف آنها را خط قرمز جریان اصولگرایی می‌دانیم.



ذاکری گفت: هر کسی که دارای منصب سیاسی، اجتماعی و... هست باید توجه داشته باشد که حرکتش باعث تضعیف نظام اسلامی نشود.