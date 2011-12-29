۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه

منابع محلی از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطقی از نوار غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز به دو نقطه در نوار غزه حمله کردند.

منابع محلی گزارش دادند در این حمله صهیونیستها یک مرکز آموزشی وابسته گردانهای مقاومت فلسطین در منطقه الزهراء هدف قرار گرفته است.

به گزارش این منابع در اثر حمله فوق مرکز فوق کاملا نابود و زیانهایی به منازل پیرامون این مرکز وارد شده اما تلفاتی در بر نداشته است.

این در حالی است که یکی از فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شد: در صورتی که پرتاب موشک به اسرائیل ادامه پیدا کند ما ابایی از حمله مجدد نداریم به ویژه که اهداف حمله قبلی محقق شد.

شایان ذکر در سالرور جنگ 22 روزه حملات صهیونیستها به نوارغزه افزایش پیدا کرده است.

