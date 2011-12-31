حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نقش جامعه مدرسین در تائید اسامی کاندیداهای اصولگرایان گفت: از سال‌های قبل مجموعه‌های اصولگرا پیشنهاد خود را به جامعه مدرسین ارائه می‌کردند و منتظر کسب تکلیف می‌ماندند.



وی گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ما پیشنهاد خودمان را به جامعه مدرسین ارائه کردیم،‌ اما اینکه جامعه مدرسین آیا در این انتخابات ورود پیدا می‌کند یا خیر، مورد بحث است.



قائم مقام حزب موئلفه اسلامی استان قم افزود: تقاضای ما از جامعه مدرسین این است که با توجه به شرایط کنونی وارد این عرصه شود.



وی گفت: قم به عنوان پایگاه بصیرت و شهر انقلاب و خاستگاه علم و مرجعیت مطرح است و صدایی که از قم باید شنیده شود صدای اعتدال است.



ذاکری ادامه داد: تقاضا و مطالبه ما این است که مردم به چهره‌های معتدل رأی دهند تا صدای اعتدال از قم نمود پیدا کند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قم همچنین نسبت به فعالیت گسترده جریان انحرافی و اصلاح طلبان برای تصاحب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی گفت: قم برای این گروه‌ها بسیار مهم است و در این شرایط وحدت گروه‌های اصولگرا بیشتر احساس می‌شود.