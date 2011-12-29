وقوع سالانه 500 آتش سوزی در زاگرس/ لرستان کمبود محیط بان دارد

رضا آریایی در حاشیه کارگروه آتش سوزی در عرصه های جنگلی سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جلوگیری و مقابله با آتش سوزی ها باید به دنبال دادن آموزش عمومی به مردم در مواجه با آتش سوزی ها باشیم.

وی بیان داشت: مراتع طبیعی و جنگلها یک ثروت عمومی است و در این راستا تنها دستگاههای ذی ربط نباید فعالیت و تلاش کنند بلکه پیشرفت در این عرصه نیازمند حضور مردم است.

وی با بیان اینکه 77 درصد حریق های به وجود آمده در منطقه زاگرس حریق های سطحی است، عنوان کرد: این حریق ها چه به صورت عمد یا غیر عمد توسط انسانها ایجاد می شوند.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان لرستان تصریح کرد: به همین دلیل نباید از مشارکت مردم در اطفا حریق و آتش سوزی های مراتع وجنگلها غفلت کنیم.

آریایی با اشاره به وقوع زلزله سال 85 در لرستان یادآور شد: حضور مردم در احیا ساختمانها چشمگیر بود چرا که ابزار تشویقی و امکانات در اختیار مردم قرار داده شده بود.

وی با بیان اینکه در این زلزله ظرف 11 ماه 30 هزار واحد مسکونی تخریب شده با کمک مردم بازسازی و نوسازی شد گفت: حضور مردم در شرایط بحران برای کمک رسانی به نیروهای امدادی یک ضرورت است.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان لرستان با تاکید بر اینکه باید در بحث آموزش های تخصصی و عمومی ورود پیدا کرد، بیان داشت: در مقابله با آتش سوزی ها اگر شرایطی محیا شود که مردم در همان دقایق اولیه برای خاموش کردن آتش ورود پیدا کنند می توان گفت که حریق در همان دقایق اولیه در نطفه خاموش می شود.

آریایی با بیان اینکه جنگلهای زاگرس 31 درصد جنگلهای کشور را تشکیل می دهند عنوان کرد: سالانه 500 آتش سوزی در منطقه زاگرس رخ می دهد.

وی با بیان اینکه دغدغه اصلی که در منطقه زاگرس به خصوص در لرستان وجود دارد آتش سوزی های سطحی که علل اصلی آن عوامل انسانی است، گفت: عمده تخریب جنگلها و آتش سوزی هایی که در لرستان رخ می دهد عمدی است.

مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان لرستان با اشاره به کمبود تعداد جنگلبانان و محیط بانان در عرصه منابع طبیعی استان ادامه داد: طبق نرم کشوری در هر شش هزار هکتار یک جنگلبان یا محیط بان باید حضور داشته باشد.

ریایی تصریح کرد: این در حالیست که در استان لرستان در هر 70 هزار هکتار یک جنگلبان یا محیط بان حضور دارد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور جنگلبانان برای جلوگیری و مقابله با آتش سوزی ها، عنوان کرد: در حال حاضر جنگلبانان ما در زمان اطفا حریق هیچ اقدامی در خصوص مقابله با آتش نمی توانند انجام دهند و تنها در بحث اطلاع رسانی فعالیت دارند.

مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان لرستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این زمینه بیان داشت: طی سفر سوم هیئت دولت به استان مصوبه ای مبنی بر استخدام 50 محیط بان تصویب شده است که امید می رود این کار هرچه زودتر انجام شود.

آریایی با بیان اینکه در نظر داریم در سفر چهارم هیئت دولت مسئله کمبود جنگلبانان را مطرح کنیم، تاکید کرد: لازمه پیشبرد این اهداف حمایت همه جانبه سازمان جنگلها و مراتع کشور است.

وی ادامه داد: عواملی از جمله ریزگردهای عربی، افزایش دما و چرای بی رویه دامها موجب از بین رفتن جنگلها و مراتع زاگرس به خصوص لرستان شده است.

مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان لرستان با بیان اینکه در سالهای گذشته شاهد بارش های سنگین برف در مناطق مختلف لرستان بودیم که تا چند ماه بعد هم آثار آن پیدا بود، افزود: متاسفانه امسال شاهد تغییرات اقلیمی و تغییر در نوع بارندگیها در استان هستیم و برف جای خود را به باران داده است.