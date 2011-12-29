مسکن مهر مشکل اشتغال را تا حد زیادی حل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی صبح سه شنبه، در بازدید از پروژه های مسکن مهر کرمانشاه گفت: پروژه‌های مسکن مهر در کشور توانسته از پروژه های موفق در زمینه تامین مسکن، هدفمندسازی یارانه‌ها و تا حدودی اشتغالزایی باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: مسکن مهر علاوه بر حل کردن مشکلات بخش مسکن توانسته، مشکل اشتغال را نیز تا حدود زیادی حل کند.

هاشمی تاکید کرد: مسکن مهر یکی از پروژه‌های مناسب در راستای هدفمند کردن یارانه‌هاست، زیرا اقدامات شایسته و مناسبی برای هدفمندکردن مصرف انرژی در ساختمان‌ها انجام داده است.

وی با اشاره به پروژه‌های مسکن مهر استان کرمانشاه، تصریح کرد: این پروژه‌ها از لحاظ مکانی در موقعیت خوب و مناسبی احداث شده‌اند، چرا که علاوه بر قرار‌گرفتن در محدوده شهری، دسترسی مناسبی نیز به مرکز شهر دارند.

هاشمی گفت: در زمینه زیرساخت‌های مسکن مهر در کرمانشاه کارهای قابل قبولی صورت گرفته که تامین نیازهای خدماتی، طراحی مناسب و احداث ساختمان‌ها با رعایت اصول معماری از آن جمله هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: بخش عمده‌ای از شهرسازی که مدنظر بوده در کرمانشاه محقق شده و در زمینه نظارت و صنعتی سازی نیز کارهای شایسته‌ای انجام شده است.

هاشمی گفت: اولین پروژه‌های مسکن مهر استان کرمانشاه در دهه فجر امسال به مردم تحویل داده شود و بخش دیگر آن نیز در سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی از مسئولان و دست‌اندرکاران بخش مسکن مهر در استان به ویژه استاندار کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدواریم هر چه زودتر این مسکن‌ها به مردم ارائه شود.

بر اساس این گزارش، رئیس و اعضای سازمان نظام مهندسی کشور و هیئت همراه از پروژه‌های هزار و 240 واحدی سجادیه، 2هزار و 920 واحدی دولت مهر و 5 هزار واحدی پردیس کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.

