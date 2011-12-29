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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

هاشمی:

مسکن مهر مشکل اشتغال را تا حد زیادی حل کرده است

مسکن مهر مشکل اشتغال را تا حد زیادی حل کرده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: مسکن مهر علاوه بر حل کردن مشکلات بخش مسکن توانسته، مشکل اشتغال را نیز تا حدود زیادی حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی صبح سه شنبه، در بازدید از پروژه های مسکن مهر کرمانشاه گفت: پروژه‌های مسکن مهر در کشور توانسته از پروژه های موفق در زمینه تامین مسکن، هدفمندسازی یارانه‌ها و تا حدودی اشتغالزایی باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: مسکن مهر علاوه بر حل کردن مشکلات بخش مسکن توانسته، مشکل اشتغال را نیز تا حدود زیادی حل کند.

هاشمی تاکید کرد: مسکن مهر یکی از پروژه‌های مناسب در راستای هدفمند کردن یارانه‌هاست، زیرا اقدامات شایسته و مناسبی برای هدفمندکردن مصرف انرژی در ساختمان‌ها انجام داده است.

وی با اشاره به پروژه‌های مسکن مهر استان کرمانشاه، تصریح کرد: این پروژه‌ها از لحاظ مکانی در موقعیت خوب و مناسبی احداث شده‌اند، چرا که علاوه بر قرار‌گرفتن در محدوده شهری، دسترسی مناسبی نیز به مرکز شهر دارند.

هاشمی گفت: در زمینه زیرساخت‌های مسکن مهر در کرمانشاه کارهای قابل قبولی صورت گرفته که تامین نیازهای خدماتی، طراحی مناسب و احداث ساختمان‌ها با رعایت اصول معماری از آن جمله هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: بخش عمده‌ای از شهرسازی که مدنظر بوده در کرمانشاه محقق شده و در زمینه نظارت و صنعتی سازی نیز کارهای شایسته‌ای انجام شده است.

هاشمی گفت: اولین پروژه‌های مسکن مهر استان کرمانشاه در دهه فجر امسال به مردم تحویل داده شود و بخش دیگر آن نیز در سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی از مسئولان و دست‌اندرکاران بخش مسکن مهر در استان به ویژه استاندار کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدواریم هر چه زودتر این مسکن‌ها به مردم ارائه شود.

بر اساس این گزارش، رئیس و اعضای سازمان نظام مهندسی کشور و هیئت همراه از پروژه‌های هزار و 240 واحدی سجادیه، 2هزار و 920 واحدی دولت مهر و 5 هزار واحدی پردیس کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.
 

کد مطلب 1496146

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