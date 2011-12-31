صدا و سیما نیازهای مردم را مطالبه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: انتظار دارم هر آنچه که شهرهای خوب و توریستی کشور دارند در کلانشهر کرمانشاه نیز فراهم شود و مسائل ناپسند از چهره کرمانشاه زدوده شود.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: گروه بزرگی از مسافران نوروزی در اماکن اقامتی و هتلها اقامت نمی کنند بلکه استراحت در چادر مسافرتی را ترجیح می دهند و این شیوه بسیار رایج شده است پس به ناچار محلی برای چادر زدن و بیتوته این جماعت مهمان با تمام امکانات لازم در نظر گرفته شود به ویژه در شهر کرمانشاه و سایر شهرهای مهمانپذیز استان تمهید محل اسکان موقت نوروزی پیش بینی شود به نحوی که مسافرین از ورود به این استراحتگاههای موقت احساس آرامش و رضایت داشته باشند.

هاشمی افزود: تمام ادارات آماده استقبال از نوروز و مهمانهای نوروزی باشند و تمام ضرورتها برای ایجاد علاقه ماندن مسافرین در استان اندیشیده شود، زیرا ایجاد علاقه ماندن مسافرین در استان یعنی خرید کردن، رواج کاسبیها و مشاغل، افزایش درآمدها و صدها پیامد نیک از عواقب برنامه ریزی های مدیران است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: وظیفه رسانه ها است نقاط کور و مشکل زای استان را یافته و به مسئولین گوشزد کند، عدم تناسب تعداد سرویسهای بهداشتی پارکها با تعداد افراد ورودی آن پارکها را یادآوری کنند، وظیفه رسانه است درختکاری های زیبای حاشیه جاده ها را نشان بدهد و نیز خشکاندن درختان پارکها را، رسانه ها موظفند صادقانه اطلاع رسانی کنند و بیانگر خوبی ها با هدف خوبتر شدن و مشکلات با هدف رفع آنها باشند، وضع سرویس بهداشتی، ظرفشوئی ها، معابر، روشنائیها، آسفالت و خط کشی آسفالت، کمیت و کیفیت نان، کنترل قیمتها، جایگاههای سوخت به ویژه "سی ان جی" را باز گو کنند.

وی در پایان تصریح کرد: رسانه ها وظیفه دارند کارهای بزرگ انجام شده بوسیله نظام را بگویند وکارهای بزرگ انجام نشده را یادآوری کنند به آن امید که زمینه و بودجه لازم برای هر کاربزرگی به وسیله مدیران بزرگ فراهم شود.