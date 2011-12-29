86 داوطلب نمایندگی مجلس در استان کرمانشاه نام نویسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان چهارشنبه شب تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه و دیگر شهرستانها به 86 نفر رسیده است.

در نام نویسی دیروز از داوطلبان، 15 نماینده کار ثبت نام خود را در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه انجام دادند.

در روزهای گذشته نیز 71 نفر در کرمانشاه و دیگر شهرستانها برای رقابتهای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند.

داوطلبین نمایندگی مجلس نهم تا پایان وقت اداری فردا جمعه فرصت دارند که نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند و این موعد قابل تمدید نیست.

بر اساس این گزارش، تا این لحظه، در حوزه انتخابیه کرمانشاه 30 نفر، حوزه انتخابیه سنقروکلیایی 13 نفر، حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو 13 نفر، حوزه انتخابیه پاوه، روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی هفت نفر، حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب 14 نفر و حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین 9 نفر نام نویسی کرده اند.

