بصیرت دینی مردم حماسه نهم دی را خلق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در حاشیه افتتاح نمایشگاه دائمی عکس "بصیرت" به همت کانون هابیلیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود تمام تبلیغات و توطئه های شوم دشمنان علیه نظام اسلامی و ولایت فقیه، همه مردم با پیروی از خط نظام اسلامی توطئه های دشمنان را به ویژه در روز 9 دی ماه خنثی کردند.

استاندار خراسان رضوی گفت: بصیرت عمیق مردم در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی باعث خلق حماسه های جاودانه ای در تاریخ انقلاب شده که از آن جمله می توان به دفاع با بصیرت رزمندگان اسلام از نظام اسلامی در طول دوران جنگ تحمیلی یاد کرد.

صلاحی بیان کرد: تا هنگامی که از ولایت فقیه تبعیت و از آرمان های شهدا و امام راحل(ره) دفاع کنیم و و از آنها به عنوان یک الگو درس بگیریم هیچ توطئه ای نمی تواند بر جامعه اثر بگذارد.

وی با بیان این مطلب که راز ماندگاری بقای نظام اسلامی به دلیل وجود شهیدان و ایثارگران است و خون شهدا این انقلاب را بیمه کرده است، تاکید کرد: همه ما وارثان شهدا و این مسیر نورانی هستیم و باید از آن محافظت و مراقبت کنیم.