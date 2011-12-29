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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

ممانعت از سفر خانواده معارض سعودی به خارج

ممانعت از سفر خانواده معارض سعودی به خارج

رژیم آل سعود در ادامه تشدید فشارها علیه مخالفان خود مانع سفر خانواده رئیس جمعیت توسعه و تغییر ضد رژیم به خارج از عربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، منابع آگاه اعلام کردند: مقامات فرودگاه بین المللی "ملک فهد" در بندر "الدمام" عربستان مانع سفر خانواده "احمد الربح" رئیس جمعیت توسعه و تغییر شدند.

به گزارش منابع فوق مقامات فرودگاه ملک فهد خانواده الربح شامل همسر و دو کودک سه و پنج ساله اش را به مدت دو ساعت بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند و درنهایت نیز مانع سفر آنها شدند.

منابع مذکور بیان کردند: هنوز مشخص نشده که خانواده الربح همانند دیگر افراد ممنوع السفر برای همیشه نمی توانند از کشور خارج شوند یا خیر.

شایان ذکر است که احمد الربح رهبر جمعیت توسعه و تغییر مخالف رژیم آل سعود در لبنان است.

کد مطلب 1496155

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