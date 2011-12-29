ممانعت از سفر خانواده معارض سعودی به خارج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، منابع آگاه اعلام کردند: مقامات فرودگاه بین المللی "ملک فهد" در بندر "الدمام" عربستان مانع سفر خانواده "احمد الربح" رئیس جمعیت توسعه و تغییر شدند.

به گزارش منابع فوق مقامات فرودگاه ملک فهد خانواده الربح شامل همسر و دو کودک سه و پنج ساله اش را به مدت دو ساعت بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند و درنهایت نیز مانع سفر آنها شدند.

منابع مذکور بیان کردند: هنوز مشخص نشده که خانواده الربح همانند دیگر افراد ممنوع السفر برای همیشه نمی توانند از کشور خارج شوند یا خیر.

شایان ذکر است که احمد الربح رهبر جمعیت توسعه و تغییر مخالف رژیم آل سعود در لبنان است.