2.56 میلیارد ریال به تسهیلات مشاغل خانگی در هرسین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان هرسین با حضور فرماندار و دیگر اعضاء در محل فرمانداری هرسین تشکیل شد.

در این جلسه، بهمن قربانی با اشاره به ثبت نام مشاغل خانگی در این شهرستان گفت: تاکنون تعداد ثبت نام شده گان مشاغل خانگی در بخشهای پشتیبان، تحت پوشش و مستقل در شهرستان هرسین 2832 مورد رسیده است.

فرماندار شهرستان هرسین تاکید کرد: از این تعداد برای 1063 طرح، مجوزهای لازم صادر شده است.

وی تصریح کرد: این طرحها می توانند اشتغالزایی در حدود1382 نفر را در این شهرستان تامین کنند.

فرماندار هرسین گفت: از 1063 طرح، 673 مورد با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد و 858 میلیون ریال تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

قربانی افزود: تاکنون 67 نفر موفق به دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به مبلغ 2 میلیارد و 560 میلیون ریال شدند.

براساس این گزارش، در این جلسه بانکها و دستگاههای اجرایی به تشریح آخرین گزارش در مورد مشاعل خانگی شامل قالی بافی، گلیم بافی، تهیه ترشی جات و شیرینی جات، قارچ، پرورش مرغ خانگی، پروار بندی و غیره و پرداخت وام به آنها پرداختند.