ملتی که با قیام عاشورا عهد بسته است فتنه گری را تحمل نمی کند

حجت الاسلام محمد ایوبی با اشاره به حوادث فتنه سال 88 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیام اصلی مردم در 9 دی سال 1388 پایبندی همیشگی به ارزشهای دینی به ویژه عاشورای حسینی، نفی سلطه زورگویان، پیروی از راه امام (ره) و شهیدان، اعتقاد راسخ به اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و وفاداری نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

امام جمعه شهرستان کنگاور افزود: این حادثه عظیم و فراموش نشدنی درحالی شکل می گرفت که فتنه گران داخلی با هدایت مستقیم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و انگلیس تلاش می کردند که فضای کشور را به آشوب بکشانند.

حجت الاسلام ایوبی تاکید کرد: دشمنان به خیال خام خود، مردم را نسبت به انقلاب اسلامی نا امید می سازند، ولی آنان از این نکته غافل بودند که ملتی که با حسین بن علی علیه السلام و قیام خونین عاشورا عهد بسته است ظلم و ستم و فتنه گری را تحمل نمی کند.

امام جمعه کنگاور حرکت مردم را در نهم دیماه 88 را خروشی تاریخی و ماندگار عنوان کرد و گفت: ملت ولایتمدار ایران با همان روح عاشورایی در روز 9 دیماه 88 به خروش می آید و حماسه های عظیم خلق می کند.

حجت الاسلام ایوبی در پایان افزود: دشمنان باید بدانند که هرگز نمی توانند بین مردم و ولایت فقیه فاصله و تفرقه بیندازند و این ملت در مسیر فرامین رهبری حرکت می کند.