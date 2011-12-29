30 درصد جمعیت شهری نهاوند در بافت فرسوده سکونت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری عصر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت بافت فرسوده شهر نهاوند که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: با توجه به زلزله خیز بودن نهاوند نوسازی این منطقه باید در اولویت کاری مسئولان امر قرار گیرد.

12 شهر در استان همدان دارای بافت فرسوده هستند

سامری اضافه کرد: براساس مطالعه انجام شده 12 شهر در استان همدان دارای بافت فرسوده هستند که شهر نهاوند با 171 و نیم هکتار سومین شهر استان همدان به لحاظ وسعت بافت فرسوده است.

وی با تاکید بر اینکه توجه به احیا بافت‌ فرسوده از خواسته‌های به حق مردم است، گفت: شهرستان‌های جنوب استان همدان روی گسل زلزله‌ قرار دارند و بزرگ ‌ترین تهدید در هنگام حوادث غیر مترقبه به شمار می‌آیند.

شهرستان نهاوند روی گسل زلزله قرار دارد

فرماندار نهاوند نیز با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند روی گسل زلزله قرار دارد و این امر تهدیدی جدی برای مناطق دارای بافت فرسوده است، گفت: 11 درصد وسعت شهر نهاوند را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد.

اسماعیل زارعی کوشا از وجود 171 هکتار بافت فرسوده در شهر نهاوند خبر داد و افزود: اطلاع‌رسانی به مردم با هدف معرفی خدمات دولت برای احیا بافت‌ فرسوده مهمترین گام برای مشارکت مردم در احیا این مناطق است.

وی از احداث سه هزار و 554 واحد مسکونی مهر در نهاوند خبر داد و عنوان کرد: توجه به رفع مشکلات مردم و تغییر سیمای شهر نهاوند مردم را با خدمات نظام و دولتمردان بیشتر آشنا می کند.