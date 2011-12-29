بودجه 91 احتمالا دو دوازدهمی به تصویب می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح روز پنجشنبه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور برای ورود به مجلس نهم ثبت نام کرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که در کدام لیست از گروه های سیاسی قرار خواهد داشت، گفت: از بین گروه های موجود که فعال هستند از من دعوت کرده اند تا در لیست آنان حضور داشته باشم.

صدر از نام بردن گروه هایی که از وی دعوت کرده اند خودداری کرد.

نایب رئیس مجلس در خصوص اتحاد جبهه متحد و جبهه پایداری نیز گفت: آنچه از رایزنی های بین دو جبهه برمی آید این است که تلاش می کنند به وحدت برسند آیت الله مهدوی کنی و جامعتین که در راس جبهه متحد اصولگرایان قرار دارند نظارت و تلاش می کنند تا گروه های مختلف سیاسی به لیست واحد برسند. همچنین جبهه متحد تلا ش می کند در این زمینه موثر باشد.

وی ادامه داد: جبهه پایداری از ابتدای تشکیل گفتمان خود را اصولگرایی عنوان کرده است شاید اختلاف سلیقه در مواردی با جبهه متحد داشته باشد . اما تلاش می کنند به لیست واحد برسند. در بیش از 90 درصد موارد به توافق رسیده اند و تلاش می کند در تهران به لیست واحد برسند.

خبرنگاران از صدر درباره عملکرد مجلس هشتم پرسیدند که وی پاسخ داد: حرکت مجلس هشتم در مسیر انقلاب، امام و رهبری بوده است . نمایندگان مجلس هشتم در موضع گیری ها برای دفاع از انقلاب به موقع عمل کرده اند و اکثریت مجلس هشتم را اصولگرایان تشکیل می دهند البته چالش هایی بین دولت و مجلس بوده که بعضا باعث نگرانی مردم شده است اما این را طبیعی می دانم. در مجلس پویا چنین اتفاقاتی رخ می دهد. در مجموع مجلس نمره قابل قبولی درباره عملکردش می گیرد زیرا در بخش نظارتی هم فعال بوده و تحقیق و تفحص را به انجام رسانده که این نشان دهنده آن است که در بخش نظارتی فعال بوده است و فکر می کنم از همه مجالس گذشته قوی تر عمل کرده است.

نایب رئیس مجلس در خصوص بررسی لایحه بودجه 91 در مجلس نیز گفت: ما خیلی تلاش کردیم دولت 15 آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند اما چنین اتفاقی نیفتاد و این تاخیر باعث می شود بودجه سال آینده با تاخیر در مجلس به تصویب برسد و ممکن است به صورت دو دوازدهمی لایحه بودجه را به تصویب برسانیم و باقی آن به سال آینده موکول شود.

وی در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نیز گفت: کسانی که دلسوز و علاقه مند به سرنوشت کشور هستند باید در انتخابات شرکت کنند و همه تلاش کنیم انتخابات پرشور برگزار شود.

وی ادامه داد: پس از فتنه 88 دشمنان تبلیغ می کنند تا مشارکت پایین باشد اما برداشت من این است با حضور معتقدان به نظام در انتخابات شاهد افزایش مشارکت خواهیم بود.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در گفتگوهایی که با اصلاح طلبان مجلس داشته ام به این نتیجه رسیده ام که آنها به سرنوشت کشور علاقه مند هستند و قصد دارند در انتخابات شرکت کنند .جهت گیری اصلاح طلبان مجلس همگرایی با اصولگرایان در دفاع از نظام، انقلاب و ولایت بوده است.