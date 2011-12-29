9 هزار واقعه وفات در استان کرمانشاه رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نظری، صبح چهارشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته ثبت احوال در جمع کارکنان این اداره گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه، 25 هزار و 39 مورد تولد در استان کرمانشاه ثبت شده است.

معاون سجلی ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: از این تعداد ولادت، 13 هزار و 75 تن از نوزادان پسر و 11 هزار و 946 تن دیگر دختر هستند.

نظری به آمار فوت شدن در زمان یاد شده اشاره کرد و گفت: در این مدت 8 هزار و 936 واقعه وفات در استان رخ داده که براین اساس 5 هزار و 262 متوفی مرد و سه هزار و 675 متوفی زن بوده اند.

معاون سجلی ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: این میزان بیانگر ثبت فوت 143 مرد در مقابل ثبت فوت هر 100 زن است.

نظری در پایان با اشاره به اسامی مطرح در نامگذاری نوزادان در استان کرمانشاه، گفت: امیرعلی، محمد طاها، علی، محمد و امیررضا به عنوان نام پسران و ستایش، فاطمه، زهرا، هستی و سارینا نیز به عنوان نام دختران بیشترین تعداد در استان کرمانشاه، را به خود اختصاص داده است.