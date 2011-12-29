طرح جامع اطفای حریق جنگلها تدوین شد/ نیاز به اعتبار 400 میلیاردی

رئیس کارگروه آتش سوزی در عرصه های جنگلی سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه جلسه کارگروه آتش سوزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان آتش سوزی ها در جنگلها و مراتع کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی در آینده این مشکلات را تشدید می کند.

حسام ادامه داد: در این راستا سازمان مدیریت بحران کشور به طور خاص کارگروه آتش سوزی در عرصه های جنگلی را تشکیل داد.

وی با بیان اینکه 6 استان کشور که بیشترین مشکل و درگیری با آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی را دارند عضو این کارگروه هستند، عنوان کرد: جلسات مستمری را در خصوص پیشگیری، مقابله با آتش سوزی و احیا جنگلها تا کنون برگزار شده است و پیشنهاداتی که در کارگروه آتش سوزی در عرصه های جنگلی مصوب می شود به سازمان مدیریت بحران ابلاغ می شود.

رئیس کارگروه آتش سوزی در عرصه های جنگلی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این کارگروه به میزبانی استان لرستان و با حضور نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد.

حسام با بیان اینکه دستور کار اصلی این کارگروه تهیه و تدوین برنامه عملیاتی مقابله با آتش سوزی است یادآور شد: این برنامه در راستای طرح جامع پیشگیری، مقابله و اطفا حریق جنگلها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع پیشگیری، مقابله و اطفا حریق جنگلها سال گذشته توسط سازمان محیط زیست، جنگلها و مراتع کشور و سازمان مدیریت بحران تهیه شد، گفت: این طرح جامع که نیازمند منابع اعتباری است تقدیم مجلس و دولت شده است.

رئیس کارگروه آتش سوزی در عرصه های جنگلی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه هم اکنون در حال پیگیری این طرح جامع هستیم تا منابع اعتباری مورد نیاز آن از مراجع ذی ربط تامین شود ادامه داد: این طرح در قالب یک برنامه چهار ساله است که اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است.

حسام ابراز امیدواری کرد که این طرح توسط مجلس و دولت به تصویب برسد و اهداف پیش بینی شده در آن توسط مجریان پیگیری و اجرایی شود.