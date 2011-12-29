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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

ورامین عنوان جوان ترین ناوگان تاکسیرانی استان تهران را به خود اختصاص داد

ورامین عنوان جوان ترین ناوگان تاکسیرانی استان تهران را به خود اختصاص داد

ورامین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین اظهار داشت: ورامین عنوان جوان ترین ناوگان تاکسیرانی استان تهران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان خانی افزود: ‌ ورامین با اجرای کامل طرح تعویض تاکسیهای فرسوده،‌ عنوان جوان ترین ناوگان تاکسیرانی استان تهران را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین، دو سال از طرح زمان بندی تعویض تاکسیهای فرسوده جلوتر و با هماهنگیهای انجام شده، به زودی طرح تعویض تاکسیهای مدل 80 و 81 آغاز خواهد شد.

نخستین دوره آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی

این مسئول ادامه داد: نخستین دوره آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای نخستین بار در شهرستان ورامین و با همکاری پلیس راهور شرق استان تهران اجرا شده است.

وی یادآور شد: این طرح با حضور بیش از 500 نفر از رانندگان تاکسیهای خطی شهر ورامین برگزار شد که طی آن رانندگان با قوانین جدید راهنمایی و رانندگی آشنا شدند.

خانی اضافه کرد: علاوه بر این، شرکت کنندگان در دوره های آموزشی با اخلاق حرفه ای رانندگی تاکسی و اصول ایمنی حفاظت از خودرو و مسافران نیز آشنا شدند.

وی بیان داشت: در زمان حاضر بیش از یکهزار و 700 دستگاه تاکسی در 27 مسیر شهر ورامین مشغول به فعالیت هستند که رانندگان این خودروها ملزم به طی کردن این دوره های آموزشی هستند.

کد مطلب 1496171

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