نمایشگاه عکس شهدای ترور با عنوان "بصیرت" در مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی در مراسم افتتاح این نمایشگاه دائمی اظهار کرد: فتنه 88 با آگاهی و تبعیت مردم از ولایت فقیه سبب براندازی این توطئه ها و آشکار شدن ماهیت پلید قدرت های پوشالی شد.

محمود صلاحی افزود: در شرایطی که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی به شکل ناجوانمردانه به تهاجم و پیاده کردن نقشه های شوم خویش می پردازند؛ آگاهی و هوشیاری مردم همواره توطئه های آنها را خنثی کرده است.

وی از انقلاب اسلامی به عنوان عصاره همه انقلاب های ائمه معصومین یاد کرد و افزود: انقلاب اسلامی، ادامه دهنده قیام امام حسین(ع) است و همین امر نیز موجب شکل گیری موج بیداری اسلامی در میان کشورهای منطقه شده است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در ایران دو رویکرد داشت که انقلاب اول سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی بود و دیگری انقلاب فرهنگی که ماهیت انقلاب ما محسوب می شود.

صلاحی تصریح کرد: رمز ماندگاری و بقای اسلام قیام حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) است و در انقلاب اسلامی نیز رمز ماندگاری و تداوم نظام اسلامی شهادت و از خودگذشتگی مردم بوده است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در شرایطی که دنیای استکبار همه همت خود را برای به زانو درآوردن ایران به کار برده، اراده خداوند متعال بر این است که این نظام الهی حفظ شود و پیام های انقلاب اسلامی به گوش جهانیان برسد.

گفتنی است، در نمایشگاه عکس هابیلیان مجموعه ای از فعالیت های ترویستی گروهک منافقین، حوادث و وقایع فتنه 88 و پشت پرده آن به تصویر کشیده شده است.