  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

نمایشگاه عکس شهدای ترور با عنوان "بصیرت" در مشهد راه اندازی شد

نمایشگاه عکس شهدای ترور با عنوان "بصیرت" در مشهد راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: بزرگترین نمایشگاه عکس دائمی خانواده شهدای ترور کشور با عنوان "بصیرت" به مناسبت بزرگداشت نهم دی در مشهد راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی در مراسم افتتاح این نمایشگاه دائمی اظهار کرد: فتنه 88 با آگاهی و تبعیت مردم از ولایت فقیه سبب براندازی این توطئه ها و آشکار شدن ماهیت پلید قدرت های پوشالی شد.

محمود صلاحی افزود: در شرایطی که دشمنان انقلاب و نظام  اسلامی به شکل ناجوانمردانه به تهاجم و پیاده کردن نقشه های شوم خویش می پردازند؛ آگاهی و هوشیاری مردم همواره توطئه های آنها را خنثی کرده است.

وی از انقلاب اسلامی به عنوان عصاره همه انقلاب های ائمه معصومین یاد کرد و افزود: انقلاب اسلامی، ادامه دهنده  قیام امام حسین(ع) است و همین امر نیز موجب شکل گیری موج بیداری اسلامی در میان کشورهای منطقه شده است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در ایران دو رویکرد داشت که انقلاب اول سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی بود و دیگری انقلاب فرهنگی که ماهیت انقلاب ما محسوب می شود.

صلاحی تصریح کرد: رمز ماندگاری و بقای اسلام قیام حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) است و در انقلاب اسلامی نیز رمز ماندگاری و تداوم نظام اسلامی شهادت و از خودگذشتگی مردم بوده است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در شرایطی که دنیای استکبار همه همت خود را برای به زانو درآوردن ایران به کار برده، اراده خداوند متعال بر این است که این نظام الهی حفظ شود و پیام های انقلاب اسلامی به گوش جهانیان برسد.

گفتنی است، در نمایشگاه عکس هابیلیان مجموعه ای از فعالیت های ترویستی گروهک منافقین، حوادث و وقایع فتنه 88 و پشت پرده آن به تصویر کشیده شده است.

کد مطلب 1496173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها