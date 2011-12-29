به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه مرحله انتخاب پیمانکار ورزشگاه نقش‌جهان با موفقیت طی شد، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در آستانه انعقاد قرارداد با پیمانکار بومی اصفهان اعلام کرد که برای ساخت ورزشگاه نقش‌جهان مناقصه برگزار خواهد کرد.

توقف ساخت ورزشگاه دو ساله شد

نزدیک به دو سال پیش کار اجرایی ورزشگاه نقش‌جهان متوقف شد و ساخت آن در ابهام قرار گرفت تا تحقق آرزوی مردم اصفهان همچنان به تعویق بیفتد؛ اما مسئولان اصفهان در ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته از اندک امید خود برای ساخت این ورزشگاه سخن می‌گفتند و در این زمینه ابراز امیدواری می‌کردند.

درابتدا قرار بود که مدیریت ورزشگاه از شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور به دست مسئولان استان اصفهان برسد و با این کار به نوعی قدمی برای ساخت ورزشگاه برداشته شود اما با وجود اینکه علی سعیدلو، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی توافقنامه انجام این کار را امضا کرد، وزیر ورزش و جوانان به محض حضور خود در اصفهان مخالفت خود را با این مسئله اعلام کرد و عملاً اعلام کرد که موافق ساخت نقش جهان توسط اصفهان نیست.

قولی که به سرانجام نرسید

وزیر ورزش اما قول داد که با پیمانکار اصفهانی به توافق برسد و ساخت ورزشگاه نقش‌جهان از سر گرفته شود اما با گذشت زمانی این قول وزیر نیز به فراموشی سپرده شد.

پس از آن قرار بود نقش‌جهان با مدیریت تهران و انتخاب پیمانکار اصفهانی به عنوان یک پیمانکار توانمند، در دستور کار مسئولان قرار گیرد و پیمانکار اصفهانی هم موافقت خود را با ساخت این ورزشگاه اعلام کرد اما روز گذشته خبر رسید که مسئولان در آستانه انعقاد قرارداد با پیمانکار این کار را ملغی اعلام کردند.

مخالفت شرکت توسعه؛ بهانه‌های مختلف برای ساخته نشدن نقش‌جهان

ماجرا از آن قرار بود که مسئولان به دنبال این بودند که با اعلام ترک تشریفات در پروژه نقش‌جهان، کار ساخت آن را سرعت بخشند اما مدیران شرکت توسعه و تجهیز مخالفت خود را با این کار اعلام کرده و عنوان کردند که باید برای ساخت ورزشگاه مناقصه برگزار شده و کارهای اداری و قانونی آن طی شود؛ این در حالی است که همه می‌دانند کارهای اداری برای برگزاری مناقصه ماه‌ها طول می‌کشد.

از سوی دیگر انعقاد قراردادهای بیشتر از یک میلیارد تومان با پیمانکار نیاز به مصوبه مجلس دارد و با این شرایط کار ساخت ورزشگاه نقش‌جهان عملا حالاحالاها امکان پذیر نیست.

نقش‌جهان طلسم شده است؟

ساخت ورزشگاه نقش‌جهان در سال‌های گذشته همواره یکی از پروژه‌های خبر ساز استان بوده که طی ۱۹ سال گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شده و هر روز خبری در مورد آن به گوش می‌رسد.

با آغاز سال ۸۹ و اصرارهای مردم استان برای ساخت این ورزشگاه، مسائل و مباحثی در مورد تفویض مدیریت این ورزشگاه به گوش رسید و با وجود اینکه در ابتدا برخی مسئولان استان مخالف این مسئله بودند، تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان به استان و در دست گرفتن مدیریت اجرایی آن در دستور کار مسئولان استان اصفهان قرار گرفت.

تفاهم‌نامه‌ای بدون پایبندی

پس از آن روند تفویض مدیریت نقش‌جهان اندکی سرعت گرفت و تفاهم‌نامه آن در زمان ریاست سعیدلو بر سازمان تربیت بدنی استان تهیه شد، در آن دوران هم بارها مشکلاتی سر راه این مسئله قرار گرفت اما در نهایت تفاهم‌نامه تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان در اسفند سال گذشته تهیه شده و از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی استان و همچنین استاندار اصفهان به امضا رسید.

مسئولان سازمان تربیت بدنی همچنین قول دادند علاوه بر اینکه مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان را در اختیار مسئولان استان قرار می‌دهند، بودجه مورد نظر آن را نیز به اصفهان برسانند تا کار ساخت ورزشگاه هرچه سریعتر آغاز شود.

اما در روزهای گذشته و پس از آخرین جلسه شرکت توسعه با مسئولان استان برای انتقال مدیریت نقش‌جهان به اصفهان، به یک باره شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور از تفویض مدیریت این ورزشگاه به اصفهان خودداری کرده و اعلام کرد که مدیریت این ورزشگاه را به اصفهان تحویل نمی‌دهد.

مسئولان استان وقتی این شرایط را دیدند حتی اعلام کردند که فعلا بودجه مورد نظر ورزشگاه نقش‌جهان را نمی‌خواهند و تنها خواستار در دست گرفتن مدیریت اجرایی ورزشگاه هستند اما مدیران شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور موافقت نکرده‌اند.

مشکل پشت مشکل در نقش‌جهان

گفته می‌شود مدیران شرکت توسعه تفاهم‌نامه امضا شده برای تفویض مدیریت نقش‌جهان به اصفهان را که خودشان در تهیه و امضای آن موثر بودند، قبول ندارند و به دنبال این هستند که خودشان ساخت این ورزشگاه را بر عهده بگیرند.

تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان، خلع ید پیمانکار، شفاف‌سازی مسائل مالی ورزشگاه و خروج کارگران پیمانکار سابق از این ورزشگاه ماه‌ها زمان برده و اکنون که این مسئله از سوی مدیران شرکت مورد تایید قرار گرفته نشده، عملا یک سال تلاش مسئولان در مورد ورزشگاه بی‌ثمر مانده است.

سرانجام نقش‌جهان چه می‌شود؟

به واقع هیچکس نمی‌داند که سرانجام ورزشگاه نقش‌جهان چه می‌شود، هیچکس در مورد این ورزشگاه امیدوار نیست و دیگر حتی مسئولان استان هم امیدوارانه از آن سخنی به میان نمی‌آورند؛ به نظر می‌رسد مسئولان استان باید به فکر تجهیز ورزشگاه فولادشهر باشند.