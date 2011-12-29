17 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی جوانرود موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی گفت: کتابخانه های عمومی جوانرود به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی در بین کتابخانه های عمومی کشور، براساس شاخصه های تعیین شده برگزیده و انتخاب شدند.

فرماندار شهرستان جوانرود، ایجاد وب سایت کتابخانه، ارائه سرویس از کتابدار بپرس، امانت بسته های آموزشی، تمهیدات اینترنتی کتاب، معرفی اینترنتی کتاب، تهیه کارت مهمان و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری را در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی از عوامل موثر در این موفقیت دانست.

عظیمی تاکید کرد: در شهرستان جوانرود هم اکنون دو باب کتابخانه عمومی با زیربنای یک هزار و 600 متر مربع وجود دارد که در این کتابخانه ها حدود 17 هزار جلد کتاب و بیش دو هزار نسخه نشریه موجود است.

فرماندار جوانرود افزود: دو هزار نفر در شهرستان جوانرود عضو فعال کتابخانه های عمومی هستند و در روز 150 نفر به این کتابخانه ها مراجعه می کنند.

عظیمی در پایان، کمبود نیروی انسانی و اعتبار در بخش هزینه های جاری را از مهمترین مشکلات کتابخانه های عمومی جوانرود عنوان کرد.

