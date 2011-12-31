  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

طی سه ماه اخیر/

1.2 میلیون کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه نیشابور تولید شد

1.2 میلیون کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه نیشابور تولید شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور از تولید یک میلیون و 200 هزار کیلوگرم گوشت مرغ طی سه ماه اخیر در کشتارگاه طیور این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی اظهار کرد: نیشابور با داشتن 103 مرکز پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت اسمی یک میلیون و 300 هزار قطعه و تولید حدود 10 هزار تن گوشت مرغ درسال، رتبه سوم تولید گوشت مرغ را در خراسان رضوی به خود اختصاص داده و در سطح استان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور عنوان کرد: در سه ماهه اخیر تعداد 598 هزار و 69 قطعه مرغ زنده در کشتارگاه طیور نیشابور کشتار شده است.

سلیمانی افزود: از این تعداد پنج هزار و500 کیلوگرم غیرقابل مصرف برای انسان تشخیص داده و ضبط و معدوم شد.

وی گفت: در کشتارگاه‌های طیور، علاوه بر حضور و نظارت یک دکتر دامپزشک، یک نفر روحانی نیز بر انجام ذبح شرعی نظارت می‌کند.

کد مطلب 1496181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها