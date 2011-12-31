1.2 میلیون کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه نیشابور تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی اظهار کرد: نیشابور با داشتن 103 مرکز پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت اسمی یک میلیون و 300 هزار قطعه و تولید حدود 10 هزار تن گوشت مرغ درسال، رتبه سوم تولید گوشت مرغ را در خراسان رضوی به خود اختصاص داده و در سطح استان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور عنوان کرد: در سه ماهه اخیر تعداد 598 هزار و 69 قطعه مرغ زنده در کشتارگاه طیور نیشابور کشتار شده است.

سلیمانی افزود: از این تعداد پنج هزار و500 کیلوگرم غیرقابل مصرف برای انسان تشخیص داده و ضبط و معدوم شد.

وی گفت: در کشتارگاه‌های طیور، علاوه بر حضور و نظارت یک دکتر دامپزشک، یک نفر روحانی نیز بر انجام ذبح شرعی نظارت می‌کند.