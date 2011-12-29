92 نفر در حوزه های انتخابیه آذربایجان غربی ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فتح الهی با اشاره به اینکه طی پنج روز گذشته 92 نامزد نمایندگی مجلس در حوزه های 9 گانه این استان ثبت نام کرده اند، افزود: بیشترین تعداد ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس با 28 نفر ثبت نام کننده متعلق به ارومیه مرکز استان است.

وی بیان داشت: 11 نفر در حوزه انتخابیه نقده، 10 نفر در حوزه خوی، 9 نفر در حوزه انتخاباتی میاندوآب، هشت نفر در ماکو، هفت نفر در هر کدام از حوزه های انتخابیه سلماس، بوکان و شش نفر نیز در هر کدام از حوزه های مهاباد و پیرانشهر ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نهم دی ماه ادامه داشته و مهلت نام نویسی تمدید نمی شود، از داوطلبان نمایندگی خواست تا در مهلت مقرر نسبت به انجام ثبت نام اقدام کنند.