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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

فتح الهی:

92 نفر در حوزه های انتخابیه آذربایجان غربی ثبت نام کردند

92 نفر در حوزه های انتخابیه آذربایجان غربی ثبت نام کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس آذربایجان غربی از ثبت نام 92 نفر از کاندیداهای نمایندگی در نهمین دوره مجلس در 9 حوزه انتخابیه استان تا پایان پنجمین روز نام نویسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فتح الهی با اشاره به اینکه طی پنج روز گذشته 92 نامزد نمایندگی مجلس در حوزه های 9 گانه این استان ثبت نام کرده اند، افزود: بیشترین تعداد ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس با 28 نفر ثبت نام کننده متعلق به ارومیه مرکز استان است.

وی بیان داشت: 11 نفر در حوزه انتخابیه نقده، 10 نفر در حوزه خوی، 9 نفر در حوزه انتخاباتی میاندوآب، هشت نفر در ماکو، هفت نفر در هر کدام از حوزه های انتخابیه سلماس، بوکان و شش نفر نیز در هر کدام از حوزه های مهاباد و پیرانشهر ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نهم دی ماه ادامه داشته و مهلت نام نویسی تمدید نمی شود، از داوطلبان نمایندگی خواست تا در مهلت مقرر نسبت به انجام ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 1496183

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