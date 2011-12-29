دین اسلام بر پایه علم و آگاهی انسانها بنا نهاده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین به مناسبت روز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در دیدار با جمعی از کارکنان این نهاد اظهارداشت: سواد آموزی و یادگیری علم در سنین بالا برای افراد در اسلام با اهمیت بوده و نشان می دهد که در هر سنی سوادآموزی و کسب علم جزء توصیه های دین مبین اسلام است.

وی تلاش کارکنان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی برای ریشه کنی بی سوادی را با اهمیت دانست و یادآور شد: کار شما مسئولین و آموزشیاران نهضت سواد آموزی برای رفع بی سوادی در جامعه با اهمیت است.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص تشکیل نهضت سوادآموزی عنوان کرد: نهضت سوادآموزی فعالیت های بسیار مهمی در روستاها و مناطق مختلف استان در خصوص رفع بی سوادی انجام داده که جای تقدیر دارد.

آیت الله باریک بین به ترویج احکام و معارف اسلامی در کلاس های نهضت سوادآموزی تاکید کرد و افزود: جذاب ترین بخشی که یک سوادآموز را ملزم به شرکت در این کلاسها می کند مسائل دینی و احکام نورانی قرآن است.

وی ضمن قدردانی از خدمات حجت الاسلام قرائتی در خصوص مسئله بی سوادی در جامعه گفت: تلاش بسیاری در خصوص مسئله بی سوادی در جامعه انجام شده که باید از این عالم برجسته قدردانی کرد.

مرتضی انصاری فرد سرپرست نهضت سوادآموزی استان قزوین نیز در خصوص فعالیت های سازمان نهضت سوادآموزی استان گزارشی ارائه کرد.



