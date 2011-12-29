سازمان راهداری از پایان نامه های دانشجویی حمایت مالی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز محمودی بهره گیری از تحقیقات، پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حمل و نقل جادهای را بیانگر ارتباط میان صنعت و دانشگاه و از رسالت های اصلی این سازمان برشمرد.

وی اضافه کرد: 84 طرح مطالعات و پژوهش در قالب پایان نامه های دانشجویی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در 10 گروه کلی مشتمل بر عناوین مرتبط با حمل و نقل برای این امر تعیین شده است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی حمل و نقل، مدیریت زیر ساخت های راه و نگهداری ابنیه ایمنی در حمل و نقل جاده ای، مدیریت ناوگان، فناوری های نوین و کنترل هوشمند، مدیریت سازمان و عوامل انسانی، ترانزیت و حقوق و مقررات برخی عناوین پیشنهادی در این زمینه است.