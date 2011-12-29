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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

محمودی:

سازمان راهداری از پایان نامه های دانشجویی حمایت مالی می کند

سازمان راهداری از پایان نامه های دانشجویی حمایت مالی می کند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با توجه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر امور حمل و نقل جادهای از پایان نامه های دانشجویی حمایت مالی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز محمودی بهره گیری از تحقیقات، پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حمل و نقل جادهای را بیانگر ارتباط میان صنعت و دانشگاه و از رسالت های اصلی این سازمان برشمرد.

وی اضافه کرد: 84 طرح مطالعات و پژوهش در قالب پایان نامه های دانشجویی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در 10 گروه کلی مشتمل بر عناوین مرتبط با حمل و نقل برای این امر تعیین شده است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی حمل و نقل، مدیریت زیر ساخت های راه و نگهداری ابنیه ایمنی در حمل و نقل جاده ای، مدیریت ناوگان، فناوری های نوین و کنترل هوشمند، مدیریت سازمان و عوامل انسانی، ترانزیت و حقوق و مقررات برخی عناوین پیشنهادی در این زمینه است.

محمودی بیان کرد: دانشجویان میتوانند با مراجعه به سایت www.rmto.ir از سایر موضوع های اعلام شده برای پایان نامه های خود استفاده کرده و از حمایت مالی سازمان در این زمینه بهره مند شوند.

کد مطلب 1496193

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