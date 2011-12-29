به گزارش خبرگزاری مهر یونس عالی‌پور با اعلام این خبر گفت: پژوهش امری ضروری در حیات سازمان‌ها است و باید به آن توجه لازم را داشت.



وی با اشاره به برگزاری جشنواره پژوهشی صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این نخستین جشنواره‌ای است که پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی برگزار شده که هدف از برگزاری آن اشاعه فرهنگ پژوهش مداری و به کارگیری دستاوردهای حاصل از مطالعات تحقیقی و پژوهشی برای رفع مشکلات و مسائل مبتلا به این بخش‌ها است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم محور اساسی این جشنواره را توسعه تعامل و ارتباط حوزه صنعت و تجارت با دانشگاه دانست و ادامه داد: پیوند وارتباط بین این دو نهاد این فرصت را برای دانشگاه‌ها، موسسات و نهادهای تولیدی و صنعتی فراهم می‌آورد تا کمبود‌ها و روش‌های خود را بهینه و به روز کرده، و در مقابل قابلیت تولید را افزایش دهند.



عالی‌پور افزود: در این جشنواره ۱۰ شاخص ازجمله برگزاری جلسات علمی، تهیه گزارشات تخصصی و علمی، انجام طرح‌های تحقیقاتی، تدوین کتب و مقالات، برگزاری همایش‌ها و میزگرد‌ها برای ارزیابی سازمان‌های استانی در نظر گرفته شد که استان قم با کسب رتبه اول در بین استان‌های کشور به عنوان سازمان دانش مدار معرفی شد.

وی با اعلام اینکه استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان پس از قم رتبه‌های دوم تا پنجم را کسب کرده‌اند گفت: در شاخص‌های ارزیابی بیشترین طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته، بیشترین مقاله‌های علمی و بیشترین کارگاه آموزشی در سطح کشور مربوط به استان قم بوده است.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود: طی این مدت بیشترین گزارش‌های دارای چارچوب علمی در راستای رفع مسائل صنعت، معدن و تجارت در استان قم تولید شده است.