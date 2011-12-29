  1. بین الملل
  2. سایر
۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

سیاستهای سرکوبگرانه آل سعود ادامه دارد/ داستان بازداشت "آل هنید"

سیاستهای سرکوبگرانه آل سعود ادامه دارد/ داستان بازداشت "آل هنید"

منابع آگاه در العوامیه از بازداشت یک جوان عربستانی در نقطه ایست بازرسی و انتقال وی به مکان نامعلوم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، منابع آگاه اعلام کردند: نیروهای امنیتی عربستانی "مفید احمد آل هنیدی" از مرکز ایست بازرسی در الناصره-العوامیه بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

به گزارش این منابع نیروهای امنیتی عربستانی پس از انتقال آل هنید به خودرو نظامی با زور خودروی وی را به دقت وارسی کردند.

منابع فوق بیان کرد: همانند موارد مشابه قبلی نیروهای امنیتی بازداشت وی را به خانواده اش اطلاع ندادند و آنها از طریق یکی از کارگران مغازه تجاری متعلق به آل هنید از بازداشت وی مطلع شدند.

وی گفت: نیروهای امنیتی مرا در کوره راهی رها کردند و با وجود سرمای زمستان به زحمت توانستم خود را به العوامیه برسانم.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی آل سعود منطقه العوامیه را به پادگان نظامی مبدل کرده اند و به بهانه های واهی اقدام آزار واذیت و بازداشت مردم این منطقه می نمایند.

کد مطلب 1496195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها