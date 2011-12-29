سیاستهای سرکوبگرانه آل سعود ادامه دارد/ داستان بازداشت "آل هنید"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، منابع آگاه اعلام کردند: نیروهای امنیتی عربستانی "مفید احمد آل هنیدی" از مرکز ایست بازرسی در الناصره-العوامیه بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

به گزارش این منابع نیروهای امنیتی عربستانی پس از انتقال آل هنید به خودرو نظامی با زور خودروی وی را به دقت وارسی کردند.

منابع فوق بیان کرد: همانند موارد مشابه قبلی نیروهای امنیتی بازداشت وی را به خانواده اش اطلاع ندادند و آنها از طریق یکی از کارگران مغازه تجاری متعلق به آل هنید از بازداشت وی مطلع شدند.

وی گفت: نیروهای امنیتی مرا در کوره راهی رها کردند و با وجود سرمای زمستان به زحمت توانستم خود را به العوامیه برسانم.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی آل سعود منطقه العوامیه را به پادگان نظامی مبدل کرده اند و به بهانه های واهی اقدام آزار واذیت و بازداشت مردم این منطقه می نمایند.