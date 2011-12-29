بیشترین همت مجلس باید صرف نظارت بر اجرای قوانین شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری با حضور در ستاد انتخابات مستقر در وزارت کشور در جمع خبرنگاران، از داوطلبیش برای حضور در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران و از لیست جبهه متحد اصولگرایان خبر داد.

سروری در خصوص احتمال ارائه لیست واحد از سوی جبهه متحد و جبهه پایداری گفت: بر اساس مذاکرات اخیر دوستان جبهه متحد با جبهه پایداری احتمال ارائه یک لیست از طرف این 2 جبهه تقویت شده است.

سروری در رابطه با عملکرد مجلس هشتم در بعد نظارت اظهار داشت: مجلس هشتم ساماندهی هایی را در بعد نظارت قوه مقننه انجام داد اما نسبت به مطالبه ای که در رابطه با وظایف نمایندگی وجود دارد راه زیادی را نرفته ایم.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین همت مجلس برای نظارت بر اجرای قوانین مصروف شود، افزود: کشور در بعد قانونگذاری مشکلی ندارد اما نیاز به پالایش قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن داریم.

سروری در ارزیابی گزارش دیروز کمیسیون اصل 90 از فتنه 88 گفت: به نظر من گزارش دیروز این کمیسیون خوب بود.