زورگیران سطح شهر تهران دستگیر شدند/ مالباختگان شناسایی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند افزود: دو برادر به نام "میلاد" و "میعاد" به همراه مادر و بردار کوچکشان، در داخل خودرو شخصی خود در خیابان سردار جنگل منطقه نازی آباد توقف کرده بودند، که در همین لحظه آنها شاهد درگیری بین چند جوان بودند که طی آن چند جوان با کمک یکدیگر در حال ضرب و شتم یک نفر بودند.

وی گفت: دو برادر با مشاهده این وضعیت و برای پایان دادن به درگیری و وساطت از خودرو پیاده شده و به سمت آنها رفته، اما افراد مهاجم با دیدن این دو برادر به آنها نیز حمله ور شده و با ضربات چاقو آنها را نیز زخمی کردند.

این مسئول ادامه داد: مهاجمان بعد از ضرب و شتم این دو برادر، مبلغ 70 هزار تومان پول نقد را به همراه یک رشته گردنبند طلا، گوشی تلفن همراه وساعت مچی با تهدید چاقو از این دو نفر سرقت و با چند دستگاه موتورسیکلت متواری شدند.

وی عنوان کرد: با آغاز تحقیقات، کارآگاهان پایگاه هفتم با مراجعه به محل درگیری و انجام تحقیقات، موفق به شناسایی هویت یکی از افراد مهاجم به نام "وحید - ح" شدند.

رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: با شناسایی هویت متهم کارآگاهان محلهای تردد وی را در منطقه نازی آباد مورد شناسایی و مراقبت قرار داده و سرانجام او را به همراه جوان دیگری به هویت "آرمین - ش" در داخل یک آرایشگاه دستگیر و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی منتقل کردند.

مالباختگان متهمان را شناسایی کنند

وی گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به دهها فقره سرقت و زورگیری در مناطق مختلف سطح شهر تهران و با توجه به احتمال افزایش تعداد مالباختگانی که توسط متهمان مورد سرقت اموال و زورگیری قرار گرفته باشند، از تمامی مالباختگانی که بدین شیوه مورد سرقت و یا ضرب و جرح قرار گرفته اند، دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان 15 خرداد، میدان 15 خرداد مراجعه کنند.