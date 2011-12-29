موفقیت بانوان طلبه در جشنواره علامه حلی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصوره ازغندی با اشاره به اینکه در دومین جشنواره علامه حلی تهران ۴۰ اثر از حوزههای علمیه برادران و خواهران حائز رتبههای برتر شدند افزود: از این میان ۲۲ اثر متعلق به خواهران طلبه است.
وی ادامه داد: این معاونت با همکاری معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه برادران تهران با هدف گسترش فرهنگ پژوهش و تقدیر از پژوهشگران جوان حوزههای علمیه استان تهران، دومین جشنواره استانی علامه حلی را ویژه طلاب جوان استان تهران برگزار میکند
معاون آموزش مدیریت حوزههای علمیه خواهران تهران تفسیر و علوم قرآنی، کلام، اخلاق و تربیت، فقه و حقوق اسلامی، تاریخ اسلام و تشیع و علوم انسانی را از موضوعات این آثار ذکر کرد.
ازغندی با اعلام اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره علامه حلی استان تهران ۲۵ آبان ماه به پایان رسیده است اظهار داشت: در این مدت ۷۱۰ اثر پژوهشی از خواهران طلبه به دبیرخانه این جشنواره رسید.
وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه آثار رسیده از بانوان طلبه تهران نسبت به نخستین جشنواره علامه حلی در سال گذشته یادآور شد: در سال گذشته ۴۰۲ اثر از بانوان طلبه به این دبیرخانه ارسال و در نخستین جشنواره علامه حلی شرکت داده شد.
نماینده حوزههای علمیه خواهران در جشنواره علامه حلی تهران افزود: امسال نیز همانند سال گذشته این جشنواره در سه استان تهران، اصفهان و خراسان به صورت مستقل و در دو مرحله برگزار میشود و آثار برتر جشنوارههای استانی در جشنواره سراسری علامه حلی که در قم برگزار میشود شرکت داده میشوند.
ازغندی به معیارهای ارزیابی آثار پژوهشی اشاره کرد و بیان داشت: پژوهشهای طلاب در مرحله اول به صورت اجمالی ارزیابی و در صورت احراز امتیاز لازم وارد مرحله دوم یعنی مرحله ارزیابی تفصیلی قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در مرحله نهایی حائزین امتیاز بین ۹۰ تا ۱۰۰ به عنوان رتبه اول، حائزین امتیاز بین ۸۰ تا ۹۰ به عنوان رتبه دوم و حائزین امتیاز بین ۷۰ تا ۸۰ به عنوان رتبه سوم معرفی میشوند.
معاون آموزش مدیریت حوزههای علمیه خواهران تهران یادآور شد: مراسم اختتامیه این جشنواره استانی با حضورمسئولان حوزوی در تاریخ ۲۶ بهمنماه برگزار خواهد شد و در این مراسم از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
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