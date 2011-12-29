آغاز لیگ برتر هاکی درمجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج

سرپرست هیئت هاکی استان البرز در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :در این مسابقات تیمهای هاکی استانهای همدان، سمنان،چهار محال و بختیاری و البرز به مدت دو روز با هم به رقابت می پردازند.

در هر منطقه یک گروه چهار تیمی از استانهای مختلف شرکت دارند که دو تیم برتر هر منطقه با سایر مناطق رقابت کرده و در مرحله نیمه نهایی و نهایی که بهمن ماه سال جاری برگزار می شود تیمهای برتر کشور معرفی خواهند شد

محسن ربیعی شناسایی استعدادهای ورزشی برای پشتوانه سازی تیمهای ملی و توسعه و رونق ورزش هاکی را از هدف های برگزاری این رقاتبها ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مسابقات لیگ برتر هاکی منطقه دو کشوری که شامل تیمهای البرز ، سمنان ، چهار محال و بختیاری و همدان از امروز در سالن مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج آغاز شده که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت