برنامه "حماسه فرهنگی" در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در اولین جلسه کمیته های ستاد دهه فجر که در محل تبلیغات برگزار شد اظهار داشت: امسال یکسری راهبردهایی مورد نظر است که از جمله مهمترین آنها ترویج و تعمیق آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ هویت ایرانی اسلامی با توجه به خیزشهای بیداری اسلامی در سراسر دنیا است.

وی با بیان اینکه به دنبال نشاط سیاسی هستیم افزود: دهه فجر باید تجدید قوایی برای یاوران انقلاب و تحکیم وحدت باشد و این در حالی است که دهه فجر امسال دقیقا مصادف با هفته وحدت شده است.

فاطمی افزود: به خاطر فضای سیاسی و انتخاباتی، سخنران برنامه های دهه فجر نباید ارتباطی با کاندیداها داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بعد مساجد پخش اذان به صورت هماهنگ صورت گیرد و در کل برای شهرستان بسیار مفید خواهد بود.

رئیس ستاد دهه فجر گناباد نیز در ادامه گفت: سالروز پیروزی انقلاب 22 بهمن حال و هوای جدید و خاص خود را خواهد داشت.

حسن باقرزاده افزود: با فعالیتهای کمیته های مختلف ستاد دهه فجر باید بستری را فراهم کنیم تا شاهد برگزاری هر چه بهتر این مراسم باشیم.

وی با بیان اینکه 20 کمیته در ستاد دهه فجر شهرستان داریم افزود: طی یک فرصت 15 روزه باید فهرستی از برنامه های این ستاد به استان تحویل داده شود.