33 درصد اماکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب عزیزی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در ابتدای اجرای برنامه چهارم، فقط چهار درصد از اماکن روستایی استان مقوم بودند، افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان نیمه اول سال 91 میزان اماکن روستایی مقاوم سازی شده استان به 33 درصد می رسد.

وی اشاره به اینکه در طول برنامه چهارم و پنجم بیش از دو میلیون واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی می شود، اظهار داشت: در این راستا سهم آذربایجان غربی، نوسازی 70 هزار واحد مسکن در طول 10 سال اجرای برنامه های چهارم و پنجم است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در طول برنامه چهارم نوسازی 58 هزار واحد آغاز شده است، بیان داشت: نوسازی 46 هزار واحد از این تعداد تاکنون به اتمام رسیده و مقرر شد در طول برنامه پنجم نیز سالانه هشت هزار واحد مسکن در استان نوسازی شود.

عزیزی با اشاره به اجرای طرحهای هادی روستایی در آذربایجان غربی، ادامه داد: در برنامه چهارم مقرر شده بود، برای روستاهای بالای 50 خانوار طرح هادی طراحی و اجرا شود که در این زمینه طرح هادی یک هزار و 216 روستا انجام و 83 درصد هدف گذاری در این خصوص تحقق یافت.