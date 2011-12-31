سبد غذایی حمایت تغذیه ای مادران باردار در کاشمر توزیع شد

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این سبد غذایی که اهدایی دفتر مقام معظم رهبری است از گروه های اصلی غذایی، میوه ها و سبزی ها، شیر و لبنیات، گوشت و حبوبات، مغزها و گروه متفرقه نظیر قند و روغن قرار دارد.

وی تصریح کرد: این طرح در راستای ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای زنان باردار و شیرده و دچار سوء تغذیه و افراد نیازمند با مشارکت موسسه بنیاد علوی و معاونت بهداشت وزارت بهداشت در 10مرکز بهداشتی روستاهای بخش مرکزی و کوهسرخ کاشمر اجرا می شود.

غلامی اظهار کرد: در این برنامه زنان باردار از ابتدای ماه چهارم حاملگی تا 6 ماه پس از زایمان تحت پوشش قرار می گیرند تا از شیردهی موفقی برخوردار شوند.

وی با تاکید بر اینکه این برنامه تنها در مناطق روستایی انتخاب شده مورد مداخله قرار می گیرد بیان کرد: در این طرح زنان باردار دچار سوء تغذیه و نیازمند بر اساس شاخص های تعیین شده شناسایی می شوند و با تنظیم برنامه غذایی، روزانه از انواع مختلف مواد غذایی که در گروه های غذایی قرار دارند مصرف می کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر با بیان این که اگر تغذیه مادر باردار در دوران بارداری کافی باشد از افزایش وزن خوبی برخوردار خواهد شد تصریح کرد: زنان باردار در هر شرایط بدنی که باشند باید تحت کنترل پزشک و یا کارکنان بهداشتی افزایش وزن قرار بگیرند.

غلامی یادآور شد: استفاده مناسب از گروه های مختلف غذایی در دوران شیردهی باعث می شود مادر بتواند مقدار کافی شیر که موجب رشد مناسب شیرخوار می شود تولید کند.