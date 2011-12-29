پسران حمد شکنجه گران جدید مردم/ رژیم آل خلیفه رژیم آپارتاید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نبیل رجب" فعال حقوقی و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین گفت: مشخص نیست که پادشاه بحرین چه زمانی به وزیر دفاع، کشور و امنیت ملی دستور خواهد داد که اموال غارت شده مردم را بازگردانند.

وی افزود: سیاست پاکسازی و تبعیض نژادی پادشاه بحرین مشابه آنچه قبلا در آفریقایی جنوبی انجام می شد و نیز شبیه اقدامات کنونی اسرائیل علیه ساکنان اصلی فلسطین است.

از سوی دیگر انجمن حقوق بشر بحرین از تلاش برای ارائه گزارشی که نقض حقوق بشر به وسیله فرزندان حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین را نشان می دهد خبر داد.

در این گزارش از شکنجه بازداشت شدگان و فعالان سیاسی بحرینی به وسیله "ناصر بن حمد و "خالد بن حمد" در بازداشتگاهها پرده برداشته می شود.

خبر دیگر اینکه جمعیت العمل الاسلامی بحرین عصر روز یکشنبه برابر با یکم ژانویه 2012 (11 دیماه) نشست همبستگی با زنان بحرینی برگزار می کند.

شایان ذکر است که رژیم بحرین با چراغ سبز آمریکا از هیچ جنایتی علیه مردم این کشور از جمله زنان فروگذار نمی کند.