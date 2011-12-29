اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بهارستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که صبح امروز با حضور یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان به عنوان رئیس حوزه انتخابیه فرعی شهرستان بهارستان ،اصغری رئیس ستاد انتخابات، بغدادی رئیس هیئت نظارت شهرستان بهارستان و سایر معتمدین شهرستان بهارستان تشکیل شد با رأی گیری مکتوب هشت نفرمعتمد اصلی و پنج نفرعضو علی البدل هیئت اجرایی انتخبات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بهارستان انتخاب شدند.

نوبخت در این نشست طی سخنانی بر اهمیت تشکیل اعضای هیئت اجرایی برانتخابات تاکید کرد و گفت :تشکیل اولین هیئت اجرایی انتخاباتی در شهرستان بهارستان و عملکرد آن می تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این منطقه باشد.

این مسئول تصریح کرد:علاوه بر انتخاب و تشکیل هیئت اجرایی در شهرستان بهارستان ، این هیئت در دو بخش گلستان و بوستان نیز بصورت جداگانه تشکیل می شود.

وی اظهار امیدواری کرد تا با همراهی و تعامل مسئولان شاهد برگزاری انتخباتی باشکوه در این شهرستان باشیم.