400 کیلومتر خط انتقال و شبکه گذاری گاز طبیعی در استان کرمانشاه اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی کمالی گفت: اجرای این میزان شبکه و خطوط انتقال، رشد 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با با بیان اینکه در سال جاری 8 هزار مورد انشعاب جدید در گستره استان کرمانشاه اجرا شده است، افزود: با نصب این انشعابات حدود 30 هزار مشترک به تعداد مشترکان گاز طبیعی در استان کرمانشاه اضافه شده است.
کمالی همچنین به وضعیت گازرسانی در شهرها و روستاهای استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجامگرفته توسط شرکت گاز استان کرمانشاه هماکنون 18 شهر استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند و کار گازرسانی به سایر شهرهای استان کرمانشاه از جمله قصرشیرین، کوزران، گهواره، هلشی، شاهو، باینگان و ازگله در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید کرد: گازرسانی به شهرهای نوسود و نودشه نیز در مرحله انجام مطالعات گازرسانی برای تعیین مسیر و بررسی اقتصادی طرح است.
وی وضعیت گازرسانی به روستاهای استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اقدامات شرکت گاز استان کرمانشاه منجر به گازرسانی به بیش از 200 روستا شده و هماکنون گازرسانی به 200 روستای دیگر در دست اجراست.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در سفر پر خیر و برکت مقام عظمای ولایت به استان کرمانشاه طرح گازرسانی به 500 روستا به تصویب رسید و شرکت گاز استان کرمانشاه نیز بلافاصله با پیگیری دریافت بودجه این مصوبه و انجام بررسیهای کارشناسی مراحل اولیه اجرایی کردن این پروژه را آغاز کرده است.
کمالی در پایان با اشاره به وضعیت گازرسانی به جایگاههای "سی.ان.جی"، تصریح کرد: هماکنون در استان کرمانشاه 49 جایگاه "سی.ان.جی" به شبکه سراسری گاز متصل شده است که از این تعداد عملیات گازرسانی به هفت جایگاه، طی سال جاری به بهره برداری رسید.
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