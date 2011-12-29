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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

کمالی:

400 کیلومتر خط انتقال و شبکه گذاری گاز طبیعی در استان کرمانشاه اجرا شد

400 کیلومتر خط انتقال و شبکه گذاری گاز طبیعی در استان کرمانشاه اجرا شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، 400 کیلومتر خط انتقال و شبکه گذاری گاز طبیعی در استان کرمانشاه اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی کمالی گفت: اجرای این میزان شبکه و خطوط انتقال، رشد 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با با بیان اینکه در سال جاری 8 هزار مورد انشعاب جدید در گستره استان کرمانشاه اجرا شده است، افزود: با نصب این انشعابات حدود 30 هزار مشترک به تعداد مشترکان گاز طبیعی در استان کرمانشاه اضافه شده است.

کمالی همچنین به وضعیت گاز‌رسانی در شهرها و روستاهای استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام‌گرفته توسط شرکت گاز استان کرمانشاه هم‌اکنون 18 شهر استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند و کار گاز‌رسانی به سایر شهر‌های استان کرمانشاه از جمله قصرشیرین، کوزران، گهواره، هلشی، شاهو، باینگان و ازگله در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید کرد: گاز‌رسانی به شهرهای نوسود و نودشه نیز در مرحله انجام مطالعات گاز‌رسانی برای تعیین مسیر و بررسی اقتصادی طرح است.

وی وضعیت گازرسانی به روستاهای استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اقدامات شرکت گاز استان کرمانشاه منجر به گاز‌‌رسانی به بیش از 200 روستا شده و هم‌اکنون گاز‌رسانی به 200 روستای دیگر در دست اجراست.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در سفر پر خیر و برکت مقام عظمای ولایت به استان کرمانشاه طرح گاز‌‌رسانی به 500 روستا به تصویب رسید و شرکت گاز استان کرمانشاه نیز بلافاصله با پیگیری دریافت بودجه این مصوبه و انجام بررسی‌های کارشناسی مراحل اولیه اجرایی‌ کردن این پروژه را آغاز کرده است.

کمالی در پایان با اشاره به وضعیت گازرسانی به جایگاههای "سی.ان.جی"، تصریح کرد: هم‌اکنون در استان کرمانشاه 49 جایگاه "سی.ان.جی" به شبکه سراسری گاز متصل شده است که از این تعداد عملیات گازرسانی به هفت جایگاه، طی سال جاری به بهره برداری رسید.
 

کد مطلب 1496224

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