کمیته مشترک کنترل و پایش زیست محیطی سیمان آبیک تشکیل شد

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 44 سال از فعالیت کارخانه سیمان آبیک و انتشار آلاینده های مضر این کارخانه می گذرد، گفت: با همکاری جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک، اولین کمیته مشترک کنترل و پایش زیست محیطی به منظور کاهش آلودگی های این کارخانه تشکیل شد.



وی افزود: تاثیر منفی ذرات گرد و غبار ناشی از فعالیت غیراصولی این کارخانه بر محصولات کشاورزی، کاهش تولید محصولات و تاثیر انتشار آلایندهها بر سلامت مناطق مجاور از دلایل مهم تشکیل این کمیته بوده است.



ناصری ادامه داد: ذرات گرد وغبار، ترکیبات آلی این گیاهان را دستخوش تغییرکرده و سلامتی موجودات زنده رابه خطر می اندازد؛ بروز بیماریهایی از قبیل شوک های آنافیلوکسی و ایجاد حساسیت در افراد مستعد، بخشی از آثارمخرب این گرد و غبارها محسوب می شود.



در این کمیته مشترک، ضمن بررسی میزان سلامت کارگران این کارخانه و بررسی لحظه ای آلاینده های انتشار یافته بر محصولات کشاورزی، اقدامات قانونی به منظور رصد فعالیت های کارخانه سیمان صورت گرفت.

