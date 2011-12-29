کمیته مشترک کنترل و پایش زیست محیطی سیمان آبیک تشکیل شد

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 44 سال از فعالیت کارخانه سیمان آبیک و انتشار آلاینده های مضر این کارخانه می گذرد، گفت: با همکاری جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک، اولین کمیته مشترک کنترل و پایش زیست محیطی به منظور کاهش آلودگی های این کارخانه تشکیل شد.
وی افزود: تاثیر منفی ذرات گرد و غبار ناشی از فعالیت غیراصولی این کارخانه بر محصولات کشاورزی، کاهش تولید محصولات و تاثیر انتشار آلایندهها بر سلامت مناطق مجاور از دلایل مهم تشکیل این کمیته بوده است.
ناصری ادامه داد: ذرات گرد وغبار، ترکیبات آلی این گیاهان را دستخوش تغییرکرده و سلامتی موجودات زنده رابه خطر می اندازد؛ بروز بیماریهایی از قبیل شوک های آنافیلوکسی و ایجاد حساسیت در افراد مستعد، بخشی از آثارمخرب این گرد و غبارها محسوب می شود.
در این کمیته مشترک، ضمن بررسی میزان سلامت کارگران این کارخانه و بررسی لحظه ای آلاینده های انتشار یافته بر محصولات کشاورزی، اقدامات قانونی به منظور رصد فعالیت های کارخانه سیمان صورت گرفت.
نظرآباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظر آباد از تشکیل کمیته مشترک کنترل و پایش زیست محیطی سیمان آبیک خبر داد و گفت: با توجه به تأثیرات مضر آلاینده های صنعتی بر سلامت جامعه و توجه ویژه اداره کل محیط زیست استان البرز، اولین کمیته مشترک پایش مستمر سیمان آبیک تشکیل شد.
علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 44 سال از فعالیت کارخانه سیمان آبیک و انتشار آلاینده های مضر این کارخانه می گذرد، گفت: با همکاری جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک، اولین کمیته مشترک کنترل و پایش زیست محیطی به منظور کاهش آلودگی های این کارخانه تشکیل شد.
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