انتخابات مجلس، مشروعیت و محبوبیت نظام را به رخ دشمنان خواهد کشاند

به گزارش خبرنگارمهر، ولی ا.. اصغری در جمع اعضای هیئت اجرایی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : انتخابات مجلس، رفراندومی است که در حقیقت مشروعیت و محبوبیت نظام را نشان می دهد وتاکنون تمام انتخابات در کشور این ویژگی مهم را داشته است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان با اشاره به روند انتخاب اعضای هیئت اجرایی تصریح کرد: تمام همت و تلاش فرمانداری بر این مبنا است تا دراین شهرستان افراد شاخص، متدین و انقلابی این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرند تا در عمل به وظایف شرعی و قانونی و برگزاری انتخابات شکوهمند که برای اولین بار پس از شهرستان شدن بهارستان انجام می شود موفق باشند.

این مسئول مردم را برگزار کننده اصلی انتخابات دانست و افزود: هیئت های اجرایی، اعضای شعب، نمایندگان فرماندار و بخشدار، ناظران شورای نگهبان همه از میان مردم انتخاب می شوند و دولت و مسئولان انتخابات تنها هماهنگ کننده و پشتیبان انتخابات هستند.

وی با اشاره به لزوم ارائه کارت ملی و فراخوانی کد ملی از طریق دستگاه بارکد در این دوره از انتخابات اظهارداشت : شماره ملی با ارائه کارت ملی افراد رأی دهنده توسط دستگاه بارکد خوان بین 10 تا 15 ثانیه خوانده و افراد رای دهنده مشخص تا از تکرار رای جلوگیری شود و به این ترتیب به هیچ وجه امکان رای تکراری و یا رای دادن با شناسنامه افراد متوفی وجود نخواهد داشت.

اصغری وظایف هیئت اجرایی را تعیین محل شعب اخذ رأی، انتخاب اعضای شعب، حضور مستمر در فرمانداری و شعب اخذ رأی، تدارکات شعب، تجمیع آراء و مراجع بعد از انجام رأی گیری و ...عنوان کرد.

