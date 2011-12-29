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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

بازدید مشاور وزیر نیرو از پروژه های آب و فاضلاب شهر جدید پرند

بازدید مشاور وزیر نیرو از پروژه های آب و فاضلاب شهر جدید پرند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: ستار محمودی مشاور وزیر نیرو ،صبح امروز از پروژه های آب و فاضلاب مسکن مهر شهرجدید پرند بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر نیرو در این بازدید پروژه آبرسانی به طرح مسکن مهر شهر جدید پرند را مهم توصیف کرد وافزود: اعتقاد من بر این است که کار با همت و تلاش تمامی عوامل انجام شده و با تامین اعتبارات مشکلی در اتمام این طرح وجود ندارد.

در ادامه مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران ، مجموع واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند را  110 هزار واحد اعلام کرد و گفت: در اجرای طرح آبرسانی به شهر جدید پرند با توجه به وسعت و عظمت کار زحمات های بسیاری کشیده شده و روند پیشرفت کار ظرف مدت 9 ماه کم نظیراست.

پرورش با تاکید بر اینکه مشکلی در اجرای آبرسانی به پرند نداریم،بیان کرد:در مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح  شامل 40 میلیارد تومان از اعتبارات استانداری ،40 میلیارد تومان از اعتبارات وزارت نیرو و یک سوم باقیمانده از دریافت حقوق انشعابات است.

در این بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران نیز با تشریح پروژه های در دست انجام اظهار داشت: طرح آبرسانی به مسکن مهر شهر جدید پرند شامل 9 باب مخزن مجموعا به ظرفیت 55 هزار متر مکعب و 3 باب ایستگاه پمپاژاست.

علی  پرویزی افزود: حدود 200 کیلومتر شبکه توزیع آب و 180 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب از مشخصات دیگر این طرح است..
 

کد مطلب 1496242

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