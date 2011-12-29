بازدید مشاور وزیر نیرو از پروژه های آب و فاضلاب شهر جدید پرند

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر نیرو در این بازدید پروژه آبرسانی به طرح مسکن مهر شهر جدید پرند را مهم توصیف کرد وافزود: اعتقاد من بر این است که کار با همت و تلاش تمامی عوامل انجام شده و با تامین اعتبارات مشکلی در اتمام این طرح وجود ندارد.

در ادامه مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران ، مجموع واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند را 110 هزار واحد اعلام کرد و گفت: در اجرای طرح آبرسانی به شهر جدید پرند با توجه به وسعت و عظمت کار زحمات های بسیاری کشیده شده و روند پیشرفت کار ظرف مدت 9 ماه کم نظیراست.

پرورش با تاکید بر اینکه مشکلی در اجرای آبرسانی به پرند نداریم،بیان کرد:در مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح شامل 40 میلیارد تومان از اعتبارات استانداری ،40 میلیارد تومان از اعتبارات وزارت نیرو و یک سوم باقیمانده از دریافت حقوق انشعابات است.

در این بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران نیز با تشریح پروژه های در دست انجام اظهار داشت: طرح آبرسانی به مسکن مهر شهر جدید پرند شامل 9 باب مخزن مجموعا به ظرفیت 55 هزار متر مکعب و 3 باب ایستگاه پمپاژاست.

علی پرویزی افزود: حدود 200 کیلومتر شبکه توزیع آب و 180 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب از مشخصات دیگر این طرح است..

