نهم دی پیام آور ثبات نظام و ولایتمداری مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید افشارنادری افزود: نهم دی حماسه جاویدان دیگری بود که از سوی مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار ایران اسلامی اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نقش بی بدیل رهبری، ارزشهای مقدس دینی و حضور پر رنگ مردم تأثیرگذار بود، بیان داشت: بصیرت افزایی مردم از سوی سخنان و راهنماییهای مقام معظم رهبری بعد از جریان فتنه 88 همراه با ایراد سخنرانیهای پر شور، اصرار و پافشاری ایشان بر پایبندی به قانون و برخورد با قانون شکنان و حضور حماسی آحاد مردم از اقشار مختلف پشت سر رهبری، جلوه هایی از این حماسه باشکوه بود.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه با اشاره به اینکه در حماسه 9 دی همه این عوامل موفقیت به طور چشمگیری ملاحظه شد و در شکل گیری آن نقش بسزایی داشت، ادامه داد: پیامی که حماسه 9 دی برای دشمنان و بدخواهان نظام داشت آن بود که هر زمان که بخواهند با ارزشهای دینی، ولایت و ارزشهای انقلاب مقابله کنند با حماسه مردمی مواجه خواهند شد.

وی عنوان کرد: این فتنه نتیجه و ماحصل طراحیهای استکبار جهانی در طول سالهای گذشته در قالب جنگ نرم بود.

این مسئول افزود: بعد از شکست مفتضحانه دشمنان در جنگ سخت و نظامی، آنان با توسل به شیوه های جدید جنگ نرم، زمان انتخابات را بهترین فرصت برای دستیابی به اهداف شوم خود دیدند.

وی یادآور شد: مردم بار دیگر با روشنگریها و بصیرت افزایی مقام عظمای ولایت، افشا شدن توطئه ها و به دنبال اهانت به مقدسات و اعتقادات مردم، در حماسه غرور آفرین نهم دی قدرت و صلابت خود را در معرض دید جهانیان گذاشتند.