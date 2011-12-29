حضور پرشور مردم در انتخابات معادلات دشمنان را بر هم می زند

به گزارش خبرنگار مهر،فرماندار شهرستان رباط کریم درجلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که صبح امروز در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت : ازابتدای انقلاب شکومند اسلامی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران ، یک مانور ملی و همایش عظیم مردمی در تعیین سرنوشت خود و حفظ نظام اسلامی و آرمانهای این انقلاب است.

بیژن سلیمان پورتصریح کرد : در تمام انتخاباتاتی که در ایران برگزار شده ، مردم حضور پرشوری داشته وهدف آنها از حضور در پای صندوق های رای ، با وجود تفاوت سلیقه ها و انتخابهای متفاوت ، قوام و استحکام پایه های نظام اسلامی و مشارکت در رشد ،توسعه، تعالی و بالندگی کشور در همه زمینه ها است .

این مسئول بیان کرد: دشمنان این نظام آگاه باشند که ملت قهرمان و شجاع ایران درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر با حضور پرشور خود پای صندوق های رای تمامی معادلات پوچ آنان را برهم خواهند زد.

