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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

سلیمان پور:

حضور پرشور مردم در انتخابات معادلات دشمنان را بر هم می زند

حضور پرشور مردم در انتخابات معادلات دشمنان را بر هم می زند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: حضور پرشور ملت شجاع و انقلابی ایران اسلامی در همه عرصه ها بویژه در بحث انتخابات کلیه معادلات دشمن را بر هم می زند .

به گزارش خبرنگار مهر،فرماندار شهرستان رباط کریم درجلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که صبح امروز در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت : ازابتدای انقلاب شکومند اسلامی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران  ، یک مانور ملی و همایش عظیم مردمی در تعیین سرنوشت خود و حفظ نظام اسلامی و آرمانهای این انقلاب  است.

بیژن سلیمان پورتصریح کرد : در تمام انتخاباتاتی که در ایران برگزار شده ، مردم حضور پرشوری داشته وهدف آنها از حضور در پای صندوق های رای ، با وجود تفاوت سلیقه ها و انتخابهای متفاوت ، قوام و استحکام پایه های نظام اسلامی و مشارکت در رشد ،توسعه، تعالی و بالندگی کشور در همه زمینه ها است  .

این مسئول بیان کرد: دشمنان این نظام آگاه باشند که ملت قهرمان و شجاع ایران درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر با حضور پرشور خود پای صندوق های رای تمامی معادلات پوچ آنان را برهم خواهند زد.
 

کد مطلب 1496248

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