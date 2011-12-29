آتش سوزیها در کشور کاهش یافت/ وقوع 70 درصد حریقها در زاگرس

حیدر ابراهیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در عمده آتش سوزی ها عامل انسانی نقش دارد اظهار داشت: کمتر از 5 درصد از آتش سوزی ها در عرصه منابع طبیعی کشور عمدی است.

وی تصریح کرد: افراد مرتبط با این آتش سوزی ها دستگیر شده و طبق قانون با آنها برخورد شده است.

معاون فرمانده یگان سازمان جنگل ها و مراتع کشور با تاکید بر اهمیت آموزش عمومی از طریق رسانه های جمعی و گروهی بیان داشت: متاسفانه هزینه های زیادی که از سوی رسانه ها به خصوص صدا و سیما در خواست می شود موجب شده است که سازمان جنگلها و مراتع نتواند حضور چشمگیری در این زمینه داشته باشد.

ابراهیمی فر با اشاره به اینکه فعالیت گسترده ای در زمینه آموزش صورت نگرفته است و در این حوزه نقص وجود دارد یادآور شد: هم اکنون تنها از طریق رادیو و شبکه های استانی برنامه هایی در قالب زیرنویس و تیزر در راستای اطلاع رسانی به عموم مردم در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هشدارهای لازم در خصوص آتش سوزی تنها از طریق شبکه های استانی و رادیو به مردم داده می شود، افزود: ما به دنبال این هستیم که مطالب ضروری و هشدارهای زیست محیطی لازم را از طریق رسانه ملی و به طور گسترده به اطلاع مردم برسانیم.

معاون فرمانده یگان سازمان جنگل ها و مراتع کشوربا اشاره به میزان آتش سوزی ها در جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: در سال گذشته تعداد آتش سوزی ها در کشور60 درصد کاهش داشته است.

ابراهیمی فر با بیان اینکه بیش از 70 درصد آتش سوزیها در منطقه غربی و زاگرس نشین کشور رخ می دهد یادآور شد: وجود بالگرد و تجهیزات مناسب برای این منطقه ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 77 درصد حریق های رخ داده در سطح مراتع و جنگلهای کشور به صورت سطحی رخ داده است یادآور شد: 17درصد از آتش سوزی ها به تنه درختان و شش درصد نیز به صورت تاجی است.

معاون فرمانده یگان سازمان جنگل ها و مراتع کشور با بیان اینکه تا کنون فعالیت های ما در زمینه مهار آتش سوزی ها به صورت ناهماهنگ و سازماندهی نشده صورت گرفته است اظهار امیدواری کرد که با تصویب و اجرای طرح جامع پیشگیری، مقابله و اطفا حریق شاهد فعالیت های گسترده ای در زمینه مقابله با آتش سوزی ها باشیم.

وی با اشاره به اینکه سه شهر کردستان، کرمانشاه و ایلام بیشترین آتش سوزی را در منطقه زاگرس داشته اند یادآور شد: حضور انسان در طبیعت عامل اصلی ایجاد آتش سوزی ها است .

ابراهیمی فر تصریح کرد: شرایط اقلیمی نامناسب و خشکسالی این شرایط را تشدید کرده است.