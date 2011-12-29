عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ازجمله بحرانهای نظام مهندسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مقررات ملی ساختمان روی زمین مانده است، اظهار داشت: نباید این گونه تصور کنیم که تمام مسئولیت این امر متوجه نظام مهندسی است.

وی ادامه داد: البته نظام مهندسی محور و متولی مقررات ملی ساختمان است، اما این بحث یک حرکت جمعی محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها با هم فکری و هم‌افزایی باید نسبت به ایجاد ساختار مناسب برای رعایت قانون تلاش کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در ارتباط با مدیریت بحران و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بیان داشت: با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور بحران‌خیز است و در مواجه با بحران رتبه اول دنیا را در اختیار دارد، باید موضوع بحران در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در بخش بحران سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته، افزود: با برگزاری همایش و نشست‌های علمی باید همفکری لازم برای ارتقای سطح ایمنی انجام شود تا در مواجه شدن با بحران‌های طبیعی کم‌ترین مشکل به وجود بیاید.

هاشمی با اشاره به اینکه متأسفانه توجه و تمرکز روی این بخش ضعیف است و جامعه مهندسان باید در این راستا با کارآمدی بیشتر نقش مهمی را ایفا کند، ادامه داد: یکی از بحران‌هایی که در بخش ساختمان با آن مواجه هستیم، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به طور کامل است.

وی نظام مهندسی را محور و متولی مقررات ملی ساختمان دانست و افزود: البته این بحث یک حرکت جمعی است و همه دستگاه‌ها با هم فکری و هم افزایی باید نسبت به ایجاد ساختار مناسب برای رعایت قانون تلاش کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به وجود مشکل ضعف در صدور شناسنامه ساختمانی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: شناسنامه ساختمانی در راستای بحث مدیریت بحران، بهینه سازی وضعیت موجود و کاهش خطر پذیری می‌تواند تأثیرگذار باشد.