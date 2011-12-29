همایش "عفاف، حجاب و ولایتمداری" در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با توجه به مقوله مهم عفاف و حجاب، ویژه معاونان پرورشی و آموزشی، مربیان تربیت بدنی و مشاوران مدارس ناحیه یک و دو ری، کهریزک و فشافویه بود.

سخنران این همایش به بیان مواردی از نقش عفاف و پاکدامنی در سلامت جامعه پرداخت و گفت: از آنجایی که زنان ما با نگاهی سطحی به جایگاه خود می نگرند، هنوز نتوانسته اند به آن جایگاه واقعی و شایسته خود در جامعه دست یابند.

امامزاده افزود: حجاب و عفاف به خاطر ارزش بخشی به زنان است و حلقه گمشده کار ما این است که اگر آن را بیابیم به آن جایگاه آرمانی خواهیم رسید.

وی بیان کرد: در قرآن آیات زیادی در این زمینه حفظ حجاب و عفاف و پاکدامنی زنان آمده است که با تعمق در این آیات به ارزشی که اسلام برای یک زن قائل است واقف خواهیم شد.