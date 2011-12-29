  1. استانها
  2. تهران
۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

همایش "عفاف، حجاب و ولایتمداری" در شهرری برگزار شد

همایش "عفاف، حجاب و ولایتمداری" در شهرری برگزار شد

شهرری - خبرگزاری مهر: همایش "حجاب، عفاف، ولایتمداری" با میزبانی کارشناسی امور زنان و جوانان آموزش و پرورش ناحیه یک ری در کانون سمیه این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با توجه به مقوله مهم عفاف و حجاب، ویژه معاونان پرورشی و آموزشی، مربیان تربیت بدنی و مشاوران مدارس ناحیه یک و دو ری، کهریزک و فشافویه بود.

سخنران این همایش به بیان مواردی از نقش عفاف و پاکدامنی در سلامت جامعه پرداخت و گفت: از آنجایی که زنان ما با نگاهی سطحی به جایگاه خود می نگرند، هنوز نتوانسته اند به آن جایگاه واقعی و شایسته خود در جامعه دست یابند.

امامزاده افزود: حجاب و عفاف به خاطر ارزش بخشی به زنان است و حلقه گمشده کار ما این است که اگر آن را بیابیم به آن جایگاه آرمانی خواهیم رسید.

وی بیان کرد: در قرآن آیات زیادی در این زمینه حفظ حجاب و عفاف و پاکدامنی زنان آمده است که با تعمق در این آیات به ارزشی که اسلام برای یک زن قائل است واقف خواهیم شد.

کد مطلب 1496252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها