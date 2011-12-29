لیست اصولگرایان مشترک است/ برای آمدنم با یکی از مسؤولان مشورت کردم

به گزارش خبرنگار مهر؛ اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود در انتخابات مجلس نهم در فرمانداری تهران با حضور در جمع خبرنگاران؛ با اعلام اینکه از سوی جبهه متحد اصولگرایی کاندیدا شده ام، درباره وحدت جریان های اصولگرایی گفت:همه گروه های اصولگرایی لیست مشترک می دهند؛ البته تا کنون نیز 90 درصد افراد مشترک هستند.

کوثری با بیان اینکه هنوز جبهه متحد اصولگرایی لیستی را ارائه نداده است، افزود: جبهه پایداری نیز به صورت احتمالی لیست خود را ارائه کرده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال خبر نگار مهر، مبنی براینکه برخی شایعات درباره عدم حضور شما در انتخابات مجلس نهم مطرح و بازگشت شما به سپاه مطرح بود؛ اظهار داشت: بله؛ بنده برای شرکت در انتخابات باید با یکی از مسؤولان نظام مشورت می کردم که این کار انجام شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایرادات جبهه پایداری به جبهه متحد را به حق می دانید؟ تصریح کرد: برخی از این موارد مطرح شده را قبول دارم و باید به آنها رسیدگی می شد ولی حالا که اینگونه نشده و موارد نیز جزئی است باید از آنها گذشت کرد.

کوثری درباره عملکرد مجلس هشتم نیز خاطرنشان کرد: من انتظار بیشتری از مجلس داشتم و به مجلس هشتم نمره 14 تا 16 می دهم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس هشتم را در برابر دولت منفعل می دانید؟ اظهار داشت: این مجلس بیشترین و شدیدترین برخورد را نسبت به دیگر مجالس درباره دولت همزمان خود داشت.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید آیا رئیس جمهور حق افزایش یارانه ها را بدون اجازه مجلس دارد گفت: مجلس سقفی را برای افزایش مقدار یارانه ها مشخص کرده است که دولت می تواند روی آن مانور دهد ولی خارج از این میزان باید با دستور مجلس انجام شود.

